Para recordar. Instituto La Laja había esperado ya 9 años para festejar un título en Albardón. Y esta vez lo consiguió en una apasionante final contra Defensores de San Martín levantó un 0-2 y terminó en festejo interminable con su gente.



Una final con todas las letras. Con cancha llena, con emociones, con expulsiones, con un resultado cambiante y con un merecido campeón como Instituto La Laja. Un campeón que reaccionó a tiempo y termino empatándole al enorme corazón de Defensores de San Martín que tuvo todo para ganar el partido y al menos llevar la definición a penales. No le alcanzó ante la ambición llena de nombres de un Instituto La Laja que sufrió mucho más de lo imaginado por su gente para quedarse con el Torneo Clausura de la Liga Albardón-Angaco. Fue empate 2-2, potenciado luego por el 3-1 del domingo pasado, pero esta vez en el Polideportivo de Albardón, el que ganó fue el querido fútbol departamental.

El comienzo fue vertiginoso. Intenso. Eléctrico porque a los 7" La Laja perdía a Franco Vila por expulsión tras una absurda agresión a Aguero. Era arrancar con 10 para Instituto y ese golpe emotivo y futbolístico lo empezó a pagar. Es que a los 13" Olivares anticipó a Avila en un centro y metió el 1-0 para Defensores. No hubo reacción en La Laja. Perdidos en el medio, con el Gordo Bolaso demasiado aislado arriba, todo se le hacía sencillo a los de la Villa Mariano Moreno. Y claro, a los 40" una avivada de Pablo Veragua sirvió para poner el 2-0 más sorpresivo que nunca. Sacaron rápido un lateral, lo vio adelantado al Loco Avila y definió con clase. Un golpe tremendo. Una prueba de carácter para Instituto.

Y esa prueba tuvo respuesta en el complemento porque La Laja salió a buscar su destino. Se adelantó, cambió con el Cano Mercado en cancha fue más ofensivo, arriesgó todo y empezó a llegar a Trigo. Bolado tuvo un par pero respondió perfecto el 1 del Verdinegro pero claro, a loa 18" Mario Poblete descontó para Instituto y empezó el otro partido. Se descontroló San Martín y perdió a Iván Sánchez por expulsión. Ahora, si 10 contra 10, todo parecía depender de lo que Instituto arriesgara. Fue y fue. Hasta que a los 34" Juan Diego Ruiz hizo delirar la Platea este del Polideportivo con un remate sensacional que se le clavó atrás, allá arriba, a Trigo que nada pudo hacer. Después de estar 2-0 abajo, de jugar más de una hora con uno menos, Instituto lo había logrado. El empate era campeonato y así lo defendieron. Pero el corazón de San Martín obligaba a una más. El de la Villa Mariano Moreno se lo llevó por delante y tuvo en los pies del Cumbia Carbajal y en la cabeza de William Alvarez el gol de triunfo pero apenas desviaron sus remates. Instituto pudo haberse quedado sin nada pero demostró sus ansias de campeón y fue festejo en Albardón.

> Un campeón lleno de oficio

Instituto La Laja era ese gigante dormido que necesitaba ganar. Volver a sentirse vivo y demostrar que el amor de su gente tiene sus razones. Lo entendió así la dirigencia de La Laja que apostó por un proyecto que llevó a ponerle su camiseta a nombres con recorrido en el fútbol de San Juan y de la región. Así, desde el arco, Leonardo Avila demostró su vigencia y ese espíritu ganador. En la defensa, José Gutiérrez -ex Peñarol-, Eduardo González -ex Unión, Desamparados- y Luis Carbajal -ex Desamparados, San Martín- le dieron esa solidez que tanto se necesita para mirar para adelante. En el medio, Juan Diego Ruiz, Fernando Gaetan fueron el dúo del oficio y los tiempos para manejar el Instituto apuntalados por los albardoneros "Beto" Malla y Cristian Soria que demostraron estar al nivel delo que el equipo necesitaba.

Arriba, el ex-Desamparados Franco Vila le entregó esa potencia que tanto necesita cualquier equipo para ir a buscar el gol, acompañando a David Bolado que lejos de ortodoxia del delantero moderno está en otro nivel físico pero cuando juega, no perdona. Alejandro Mercado es otro de los productos de Instituto que logró ahora la madurez, al igual que David Franovich, uno que sufrió por las lesiones pero que hace la diferencia.



UNA POSTAL PARA APRENDER

Resultó el Polideportivo del fútbol

Más de 35 grados, sol a pleno, calor. Fin de año, último domingo del 2019 pero Albardón volvió a ser noticia. Una grata realidad por la fiesta que armó en el Polideportivo de Campo Afuera con cerca de 160 mil pesos de recaudación y lo mejor de todo, tras la emocionante final, ni un solo incidente entre dos hinchadas seguidoras y fieles que le pusieron el color que se merecía la definición del Clausura.

Instituto La Laja fue el visitante en esta revancha y la Platea Este fue un infierno rojo. Sin agua primero, luego con ese suministro ya provisto, los hinchas de los Diablos rojos no se guardaron nada. Festejaron temprano con la conquista en Juveniles empatando la final y ganando el campeonato, luego, se la sufrieron todas con el tremendo debacle del primer tiempo en el que perdían y no había reacción. Pero en el complemento, apareció Instituto y fue delirio. Primero empatándolo y luego festejando un título que ya tenía 9 años de espera.

Del otro lado, Defensores volvió a demostrar que está a la altura de los grandes. Por dentro y por fuera. Por lo que contagia el equipo y por lo que demuestra su gente que asumió la caída con la hidalguía de los que saben ganar pero también saben perder.