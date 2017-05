El sueño de la “Princesita” sigue sumando capítulos a su “cuento de hadas”. Leonela Yúdica, la campeona mundial en peso Mosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) viajará hoy rumbo a Estados Unidos donde el jueves 25 será reconocida con el “anillo de diamantes” que otorga ese ente mundial a los mejores boxeadores del mundo. Leonela se convertirá en la primer púgil sanjuanina en recibir ese galardón y lo hará junto a otras dos boxeadoras argentinas como Carolina Duer y Marcela “La Tigresa” Acuña.



“Estoy feliz, muy contenta de poder recibir este reconocimiento. Lo vivimos con mucha alegría y hablo por los dos, porque con mi tío (Daniel Alcaráz, su entrenador) cuando nos enteramos nos emocionamos hasta las lágrimas, esto es parte de un gran sueño que comenzó cuando me coroné campeona del mundo y que espero dure por mucho tiempo”, contó la boxeadora chimbera haciendo alusión al título que consiguió en 2014 cuando batió a Gabriela Bouvier y que ostenta una carrera invicta de 12 triunfos y 3 empates.



La FIB, que abrirá hoy las sesiones de su 34ta convención en la ciudad de Saint Petersburg, en Florida, tendrá al boxeo femenino en el centro de la escena. Las tres argentinas serán galardonadas y serán oficializados, además, sus próximos combates obligatorios. “Voy muy ansiosa por conseguir una pelea importante, fuera del país”, expresó la chimbera que ayer por la tarde ya tenía sus valijas listas para viajar hoy junto a su entrenador. El vuelo hacia Buenos Aires partirá a las 9 de la mañana, llegará a las 10,30 a la Capital Federal y recién hoy por la noche, precisamente a las 23 tomará el vuelo que arribará a Miami mañana a las 7 de la mañana. Su agenda marca que rápidamente se sumará a las convenciones y tendrá poco tiempo para recorrer esa gran ciudad que para ella es desconocida. Esa actividad se repetirá los días posteriores hasta la cena de gala del próximo jueves donde se realizará el reconocimiento. “Es la primera vez que voy tan lejos, viajé a Chile y Uruguay. ¿Si se hablar inglés? ¡No! Sólo lo básico, lo que aprendí en el Secundario: ‘Hello, mi name is...y nada más (risas)’, contó la campeona que en suelo estadounidense continuará escribiendo su propio sueño.

“Estoy feliz, esto es parte de un sueño que arrancó cuando conseguí el título del mundo”. Leonela Yúdica - Campeona Mundial Mosca FIB



Galardonadas



La “Tigresa” Marcela Acuña con su KO frente a Yésica Marcos condujo a que se seleccionara ese combate como ‘pelea femenina del año’. Se adueñó del título Supergallo de la FIB y logró consagrarse en la última de las cuatro organizaciones rectoras de esta disciplina que tenía pendiente (lo había hecho en la OMB, CMB y AMB). Duer, quien ascenderá a campeona absoluta de peso gallo (FIB), tras la renuncia al cetro absoluto de Carolina Rodriguez, llega tras consagrarse como titular interina en modo espectacular ante la brasileña Aline Scaranello, en 2016.



Leonela y sus posibles rivales



Si bien recién en suelo norteamericano Leonela Yúdica conocerá a su rival en lo que será su quinta defensa del título Mundial Mosca, en el entorno de la chimbera ya manejan algunos nombres. En el top ten del ránking mundial en la categoría de la sanjuanina se destacan dos japonesas, entre las que está Yunoka Furukawa como la retadora inmediata, y una mexicana. La sanjuanina expresó que no es nada oficial por eso prefirió no adelantarse: “No me llegó nada confirmado y recién sucederá en Estados Unidos pero estuve viendo videos de las japonesas, son diferentes las dos, pero habrá que esperar”, expresó.