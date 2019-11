Lesionado. El volante Roberto Pereyra, que se desagarró el isquiotibial derecho, no podrá jugar en la Selección Nacional.

Tras haberse oficializado a los seleccionados de Brasil y de Uruguay como los dos rivales que enfrentará la Selección Argentina de fútbol en la próxima fecha FIFA, Lionel Scaloni anunció a los jugadores citados para aquellos compromisos, entre los que se destacan Lionel Messi y Sergio Agüero que volverán al equipo albiceleste. Sin embargo, desde la AFA comunicaron que el plantel sufrió dos bajas debido a sendas lesiones.

El técnico de Argentina había incluido 26 nombres en su nómina con la intención de ir asentando a sus futbolistas de cara al año que viene cuando comenzarán las competencias oficiales como las Eliminatorias Sudamericanas y la Copa América 2020.

Uno de los que esta vez no podrá estar es Roberto Pereyra, ya que se desgarró el isquiotibial derecho. El volante había encendido las alarmas en el cuerpo médico de la Selección el último viernes, cuando debió salir a los 30 minutos del primer tiempo del partido entre el Norwich y Watford por la fecha 12 de la Premier League. Ayer, con la lesión confirmada, se anunció que el tucumano de 28 años no participará de la gira del seleccionado.

Si bien el debut del ex jugador de River con la Albiceleste fue en 2014, Pereyra no logró asentarse en el equipo nacional. Pero con Scaloni como DT, el "Tucu" se había asentado como una fija dentro de las citaciones del entrenador. En 2019, el ex Juventus disputó cinco amistosos y estuvo en la Copa América de Brasil, en la que sumó una aparición más.

Horas más tarde, la Selección informó la segunda baja en las redes sociales. Se trata del defensor Marcos Rojo, quien no tuvo una buena actuación en la última fecha FIFA ante Alemania, pero Scaloni había optado por darle otra oportunidad. "El futbolista del Manchester United Marcos Rojo será baja para la gira", indicó la comunicación.

Ante estas dos bajas, se decidió citar a Alexis Mac Allister para cubrir la posición de mediocampista ofensivo.

La Selección se concentrará en Mallorca, donde se entrenará del lunes al miércoles y el jueves viajará a Riad (Arabia Saudita) para afrontar el clásico ante Brasil el próximo viernes 15, desde las 14. Luego, el plantel se trasladará a Tel Aviv el domingo para cerrar el año el lunes ante Uruguay desde las 16.15.

Fuente: Infobae.

> Marchesín y Sarabia, castigados

El Porto no dejó jugar ayer a los argentinos Agustín Marchesín y Renzo Saravia (ambos están en la lista que presentó Scaloni para los próximos amistosos de la Selección), además de los colombianos Mateus Uribe y Luis Díaz, por haber celebrado hasta las 5 de la madrugada el cumpleaños de la esposa de uno de ellos. La mujer, publicó fotos y videos en las redes sociales de la celebración y esas imágenes fueron las que trascendieron.

Los cuatro futbolistas fueron apartados de la convocatoria de la fecha por haber infringido las reglas del club, que establece que los jugadores pueden estar de fiesta hasta las 23 horas.