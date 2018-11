Sin cambio. Racing puntero defenderá esa condición visitando a Gimnasia.

La reprogramación de la Superfinal de la Copa Libertadores entre Boca y River por las copiosas lluvias que cayeron sobre Buenos Aires en las últimas horas repercutió fuertemente en la Superliga. Es que la entidad que rige el fútbol de Primera se vio obligada a hacerle lugar en la agenda al gran duelo, por lo que en estos momentos se desarrolla una reunión en la que buscan rearmar la fecha 12 del certamen.



Tras la postergación, primero Daniel Angelici, presidente del Xeneize, y luego la Conmebol a través de sus redes sociales, informaron que el Superclásico se trasladó para hoy domingo a las 16. A partir de las 15.30 se hallaba programado, por ejemplo, el encuentro en el que Racing, el líder del torneo, visitará a Gimnasia. Y a las 17.45 debían medirse Banfield-Lanús.



Los operativos policiales tuvieron importante influencia. En la jornada de domingo aparecen Huracán-Godoy Cruz (a las 11) y Vélez-San Lorenzo (a las 20) en Capital Federal. Y la Superfinal insume 2.000 efectivos policiales.

A esperar. San Lorenzo y Vélez recién se medirán el lunes tras la suspensión.



Se pensaron mil variantes, pero no hubo forma de acomodar el partido de Racing, el puntero del campeonato, para que no coincidiera con la hora del Súper. La idea era pasarlo para las 21.30 pero por motivos de seguridad de la Provincia de Buenos Aires fue imposible y por ende se jugará a las 15.30 en La Plata, como estaba pactado. Gimnasia también aceptó la no modificación. De esta forma, no se moverá el partido y lo único que podría suspenderlo sería una intensa lluvia en Provincia.



En efecto, este domingo, sólo se disputarán tres encuentros (todos fuera de Capital Federal) y el lunes sí habrá cinco duelos. ¿Cómo quedó rearmada la fecha 12, entonces?. En consecuencia, así quedó la fecha 12 de la Superliga:



Domingo 11 de noviembre



13.15 Independiente Belgrano (TNT Sports)



15.30 Gimnasia Racing (TNT Sports)



17.45 Banfield Lanús (TNT Sports)



Lunes 12 de noviembre



17.00 Tigre Argentinos (TNT Sports)



19.15 Huracán Godoy Cruz (TNT Sports)



19.15 Newell"s Defensa y Justicia (Fox Sports Premium)



21.30 Patronato San Martín (Tucumán) (TNT Sports)



21.30 Velez San Lorenzo (Fox Sports Premium).





Mientras que los partidos San Martín de San Juan-Boca y River-Godoy Cruz no tienen aun fecha para su realización, acotando además que el Verdinegro podría jugar con Central el 27.