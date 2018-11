La final entre Boca y River por la Copa Libertadores sigue sumando controversia. La Superliga Argentina de Fútbol elevó un reclamo por la "forma unilateral" en que la Conmebol reprogramó la definición.

A través de un comunicado enviado a la AFA, la SAF mostró su "preocupación" por la reprogramación de la final de la Copa Libertadores de América para los días 10 y 24/11. El comunicado oficial evidencia su disconformidad y le solicita a la Confederación Sudamericana de Fútbol que revea la decisión, ya que distorsiona el normal desarrollo de la Superliga.

La #SAF le envió una nota a la @AFA para que ésta la eleve a la Conmebol, en la cual manifiesta su preocupación por la reprogramación de la final de la Copa Libertadores de América para los días 10 y 24/11 en forma unilateral. Leé aquí la carta �� https://t.co/ex9rDv8kJa pic.twitter.com/jcNnXfN08U — Superliga Argentina (@argsaf) 1 de noviembre de 2018

"La Superliga manifiesta su sorpresa y disconformidad por la forma en la que se dictaminó el cambio de fechas comunicado, sin haber consultado a los finalistas de la Copa Libertadores, ni a la SAF ni a la AFA. De hecho también le propone que si persiste en su actitud de jugar las finales en fechas que afecten el normal desarrollo del torneo local, se convoque a la Superliga, a la Asociación y a los clubes involucrados para tomar una determinación en forma consensuada", detallaron.

Vale recordar que el sábado 10 de noviembre estaban programados cuatro encuentros correspondientes a la fecha 12 de la Superliga, dos de ellos se disputarán en la Ciudad de Buenos Aires. Estos son: Huracán vs. Godoy Cruz (13:15), Colón vs. Estudiantes (15:30), Independiente vs. Belgrano (17:45) y Vélez vs San Lorenzo (20).

En tanto, la fecha 13, que se disputaría entre viernes 23, sábado 24 y domingo 25, no había sido programada.