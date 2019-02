Con casi 350 periodistas acreditados, a la 37º Vuelta a San Juan no sólo se la siguió por las cadenas televisivas que la retransmitieron en 200 países y 18 lenguas. Tuvo importante espacio en medios de tirada masiva y reconocida calidad informativa, como los diarios deportivos Marca, de España; L"Equipe, de Francia; la Gazzetta D"ello Sport, de Italia; y otros medios de gran tradición ciclista como el diario País Vasco que envía periodistas a las carreras más importantes del calendario World Tour.



Llegaron 42 enviados de distintos países contando los europeos con los sudamericanos y uno de Arabia (Agencia All Jazira), hubo también casi medio centenar de periodistas de medios nacionales y un total de 252 sanjuaninos, incluyendo en ésta nómina a los técnicos de radio y televisión y los choferes de móviles y pilotos de motocicletas.



En L"Equipe, Julian Alaphilippe quien es la esperanza gala para tener luego de 34 años con un triunfador nacional en el Tour; contó que en la subida al Alto del Colorado se había quedado sin aire.



El diario Marca de España, destacó entre otras cosas que el triunfo de Nicolás Tivani había sido un cachetazo a los equipos World Tour.



Los italianos, que tuvieron una treintena de corredores, se enteraron por la Gazzetta de lo ocurrido a diario con sus representantes.



En tanto que en el Diario Vasco se contó, entre otras notas, cómo Peter Sagan cosechaba fanáticos en Sudamérica.



Por cuestiones de horario, cada etapa culminaba entre las 23 y 24 de los países europeos, lo que ocurría en el tramo se replicaba enseguida en los portales de internet y al otro día en la edición de papel solía salir alguna nota relacionada con la Vuelta en la que se destacaba el color o se daba la impresión con respecto a la carrera.



La presencia de Remco Evenepoel generó un seguimiento especial. El actual doble campeón mundial sub-23 fue monitoreado minuciosamente por los ojos críticos de quienes consideran que se está frente a la presencia de un fenómeno que, en un futuro no muy lejano, reinará en el pelotón.



En muchos casos las notas publicadas en internet, especialmente en los medios españoles, los comentarios de los lectores se referían al nivel competitivo que tuvo la carrera, destacando las figuras que la estaban corriendo.



Nombres como Valle Fértil, Alto del Colorado, dique Punta Negra y otros quedaron grabados en las páginas que consumen los lectores de esos diarios, quienes otorgaron un espacio importante dentro de sus diagramaciones a una carrera que se disputaba a más de 12.000 kilómetros de su ámbito de influencia.



En esta carrera, que no se ve, la organización hizo un gol de media cancha. Que la carrera esté en ámbitos propios de los deportes más populares como el fútbol, es un logro que no tiene precio. La Vuelta está instalada. Hay que cuidarla y potenciarla para que tenga larga vida en el primer nivel.

El medio deportivo francés más importante, L’Equipe, tuvo en San Juan a

Gaétan Scherrer, quien mantuvo en vilo al país con la tarea de Alaphilippe.

Marca de España, el medio deportivo por excelencia de Madrid completó su

tercera Vuelta con Fernando Llamas como enviado especial.

El decano de los periodistas españoles, Benito Urraburu (tiene en su curriculum

33 Tour de Francia) cubrió la información para el Diario Vasco.