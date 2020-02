El zaguero central de River Plate Javier Pinola aseguró que la cara de enojo por salir es normal, pero que siempre hay sinceridad y el cuerpo técnico hace lo mejor para el equipo a la hora de elegir a los jugadores titulares.

"Hay mucha sinceridad en el grupo y en el cuerpo técnico. Estamos bien y hay que apoyar desde donde toque, porque las caras de enojo son normales, pero hacen bien para el equipo", dijo Pinola en rueda de prensa, en referencia a las muestras de fastidio de algunos jugadores cuando fueron reemplazados en los últimos partidos.

"Entrar o salir son las reglas del juego y hay que apoyar al que está, ya que ese enojo te da fuerza para mejorar y trabajar", agregó.

En cuanto a cómo lo tomó él cuando salió, confesó: "Yo me tomo unos días y pregunto, pero los técnicos siempre toman decisiones y hay que masticar la bronca cuando no jugás, porque uno siempre quiere jugar".

A la hora de trabajar para recuperar el lugar, Pinola contó: "La hora de volver al equipo la vivo tranquilo, están buenos los llamados de atención y analizar tus propios partidos para ver donde estás bajo, pero sé que el técnico es justo".

En otro orden, el plantel se entrenó ayer en el predio de Ezeiza con tareas diferentes para los titulares, que realizaron diversos ejercicios, todo esto pensando en el choque del domingo ante Estudiantes, en La Plata, cuyo árbitro será Darío Herrera.

Casco no piensa en las amarillas



El lateral-volante izquierdo de River Plate Milton Casco aseguró que no juega pensando en que le saquen la quinta tarjeta amarilla. "No entro pensando en la amarilla y si me pierdo el partido siguiente, yo juego con la tranquilidad de siempre, aunque sí tomo precauciones en especial por las protestas que puedan haber", explicó.

El jugador, pieza clave en la estructura del puntero de la Superliga Argentina de Fútbol, suma cuatro amonestaciones a falta de tres fechas para el cierre.

Luego, Casco habló del sistema y de los cambios que a veces suceden dentro del partido y opinó: "Nosotros jugamos con la tranquilidad de siempre, sin importar en el sistema y en el rival. Como venimos, estamos bien. El domingo jugamos un buen partido a pesar que el resultado fue corto (1-0 a Banfield)".

Casco no es el único que padece el problema de las cuatro amarillas: también están Nacho Fernández, Montiel y Santos Borré.