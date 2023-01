El salón Teruel del Hotel Del Bono Park y sus adyacencias vivieron ayer a pleno el clima de una nueva Vuelta a San Juan. El retiro de acreditaciones para la prensa, colmó las instalaciones del subsuelo del Del Bono Park Hotel.

A las 17, los encargados de prensa de la Secretaría de Deportes iniciaron la entrega de credenciales a periodistas locales, nacionales y extranjeros que cubrirán la competencia. A las 18.00 puntualmente, ataviado con un jean y una remera azul marino con el logo de su equipo (Soudal Quick-Step) el campeón mundial Remco Evenepoel, contestó amablemente las preguntas a los periodistas. Lo mismo hizo, unos minutos más tarde (18.30) Egan Bernal. El colombiano, ganador del Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021, afrontó con similar simpatía las consultas que le realizaron.

Dicha conferencia contó, por primera vez, con sistema de intercomunicadores para que los entrevistados y periodistas tuvieran la traducción inmediata, por lo que el dialogo se hizo más fluido.

Laureano Rosas, triple ganador de la Vuelta (2014, 15 y 16) junto a sus compañeros de Gremios por el Deporte, en la fiesta de ayer.

Posteriormente, y con unos minutos de atraso, se llevó a cabo la conferencia de prensa, que más que nada fue una presentación formal de la carrera, porque allí estuvieron, encabezados por el gobernador Sergio Uñac, distintos funcionarios provinciales, entre ellos el secretario de Deportes, Jorge Chica, y autoridades del Pedal Club Olimpia, y de las distintas fuerzas que colaborarán con la seguridad de la prueba, como son Gendarmería Nacional y la Policía de San Juan.

La introducción y presentación de los videos y de los distintos funcionarios estuvo a cargo de Ricardo Rodríguez y Georgina (Goga) Ruíz Sandoval, quienes tendrán a su cargo, como ocurrió en 2020 la transmisión por streaming para todo el mundo.

Las palabras de bienvenida del gobernador cerraron una agradable velada de presentación.

Remco Evenepoel

"Disfruto mucho venir a San Juan"

Cómodo, se lo notó a Evenepoel en su contacto con la prensa.

"En esta provincia debuté como profesional y gané mi primera carrera Pro-Series, tengo un gran cariño por su gente, que me hace sentir su calidez y con los que tengo muchas historias muy lindas fuera de la carrera", comentó ayer el belga Remco Evenepoel. El último campeón de la Vuelta, dijo que tiene muchas ganas de revalidar su título, pero reconoce que no será sencillo. "Es una carrera que me gusta mucho, este año tiene algunos tramos diferentes, pero daré todo por intentar repetir. No será fácil, porque vienen muchos buenos corredores colombianos, pero lo intentaré", explicó.

Sobre como imagina la competencia, dijo: "Las primeras etapas serán para los velocistas, buscaremos ganar con Fabio (Jakobsen) y luego Barreal, que no conozco, y el Colorado, serán claves para la intentar ganar la clasificación general".

EGAN BERNAL

"Un lindo inicio de año"

Quien en 2017 ganó la casaca blanca al mejor joven de la Vuelta a San Juan, el colombiano Egan Bernal, ganador del Tour de Francia de 2019 y el Giro de Italia de 2021, dijo estar muy motivado para el presente año, y destacó que la Vuelta a San Juan es una carrera que tiene un gran nivel- "Me siento muy feliz de volver a San Juan, esta es una carrera que ha ganado prestigio en el mundo y varios de los equipos más importantes quieren disputar. He venido con un buen nivel de entrenamiento, y la idea con mis compañeros es pelear la general. Considero que es un lindo inicio de año", comenzó diciendo el pedalista que el año pasado sufrió un duro accidente, al chocar contra un colectivo y debió realizar una larga rehabilitación.

"Del accidente aprendí muchas cosas, entre otras que la familia es lo más importante en nuestras vidas. Fue un año complicado por una enfermedad de mi madre, pero con amor y fortaleza salimos adelante", contó.

Finalmente coincidió con Evenepoel que la carrera al inicio será para que se exhiban los velocistas. "Nosotros apuntalaremos a Elia (Viviani), para disputar los embalajes".