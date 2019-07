En cero. Valentín Grimalt logró mantener su arco invicto en cuartos de final del Mundial.

Valentín Grimalt atajó por segunda vez en la Selección Argentina en este Mundial. La primera había sido en el difícil partido ante Portugal, en la ronda clasificatoria, y le hicieron un solo gol. Ayer, frente a Angola, no le convirtieron. Por eso la alegría del arquero mendocino. Aunque también la mesura. "El partido fue duro, intenso. Sabíamos que no podíamos cometer el error del Mundial pasado en China. En ese partido también habíamos hecho un buen primer tiempo, ganando 3-0 y después todo se nos complicó. Tanto que tuvimos que definir recién con el gol de oro. Por eso teníamos claro que había que estar concentrados en todo momento y fue por eso que se hizo más simple la tarea hasta el final", dijo en un principio Valentín.



Y agregó: "Ayudó muchísimo el haber empezado con goles bien temprano. Antes de los tres minutos ya habían marcado dos goles. Y eso nos liberaba más en la cabeza. Algo que no nos pasó contra Colombia. Por eso con el resultado positivo todos los muchachos se soltaron un poco más".



Ante la pregunta sobre qué les dice a él y a Conti Acevedo el técnico sobre la titularidad en el equipo contestó: "Hasta hoy era uno cada uno. El "Negro" (Páez) lo aclaró bien. A partir de ahora todo será de acuerdo a la decisión que él tome. Por eso el que le toque estará. Creo que con del Conti (Acevedo) hemos hecho las cosas bien y cualquiera puede estar. Se ha armado un grupo muy lindo. Nosotros, los arqueros, nos apoyamos, nos damos fuerzas uno al otro. Por eso te digo que al que le toque, que le toque. Los dos estamos tranquilos porque sabemos que afuera está un compañero que puede sumar si lo necesitan".



Al mendocino le han hecho un solo gol en todo el Campeonato. "el laburo que hacemos en defensa es impresionante. Los chicos corren, se tiran de cabeza, se matan porque no llegue la pelota al arco. Y las dos o tres que llegan, tenemos que responder los arqueros. Por eso se nos simplifican mucho las cosas".



Para el final quedó el análisis de Francia, el rival de hoy en semifinales. "Es un equipo muy complicado. Que tiene a los tres hermanos Di Benedetto, que están jugando muy bien. Tienen mucha calidad. Jugamos un partido en la previa del Mundial y todo fue muy parejo".

A estadio vacío

Así estaba ayer el estadio "Isaac Gálvez" de Vilanova. Miraban el partido unas 50 personas, la mayoría parientes de las jugadoras que estaban en cancha. Es que los cuartos de final más atractivos para los españoles se jugaron en el "Palau Blaugrana", en la capital de Barcelona, mientras que los otros dos tuvieron este escenario y con poco interés. Luego se seguirá jugando acá pero partidos para ubicar a los equipos del quinto puesto para atrás.



De hecho, España no pudo lucir en el Palau el estadio completo en su partido de ayer. A su vez, se generó mucho malestar entre los hinchas locales debido a que aquellos que compraron la entrada anticipada (a 30 euros cada una) ahora observan cómo se están regalando debido a que prefieren evitar el papelón de mostrar tribunas vacías en un Mundial.



Por otro lado, los españoles se metieron en semifinales ayer sin ningún tipo de contratiempos goleando como era lógico por 9-0 a Colombia. Hoy se topará con Portugal, otro de los grandes candidatos al título y que ayer obtuvo su clasificación recién en los penales. Es que tras igualar 4-4 en el tiempo reglamentario y 1-1 en el alargue, los lusitanos se impusieron por 2-0 en la definición. De esta manera, se reeditará la final pasada del Mundial cuando los ibéricos se coronaron campeones. A su vez, Francia sacó su ticket para medirse con Argentina al vencer ajustadamente en un partidazo 5-4 a Chile.