Tras terminar el esfuerzo de la cuarta etapa, Daniel Juárez y Maximiliano Richeze, comentaron a DIARIO DE CUYO su experiencia en el duro Tour de Colombia.

A pesar de estar sufriendo el chaqueño Juárez, contó que está asumiendo la carrera como una oportunidad para crecer. "Sabía a lo que venía porque hace ocho años corrí la Vuelta de Bolivia y como ahora, uno sufre dolor de cabeza y corporales permanentes". El hombre de la Agrupación Virgen de Fátima, ocupa la posición 142 a 43 minutos de Higuita, con el agravante de ser el único que quedó en carrera de su equipo. "Es muy difícil correr solo, pero en el pelotón hay mucha camaradería y hoy (por ayer) en un repecho duro, Maxi Richeze me alentaba para que no me quedara".

El "Atómico" Richeze, dijo por su parte que les faltó adaptación y eso se nota. "Llegamos cuatro días antes y se necesita más tiempo para poder adaptarse a la altura. A mí se me complica mucho mi tarea porque, aparte del dolor de cabeza, la falta de oxígeno no me deja desarrollar mi labor como lanzador. No hay que olvidar que partimos de alturas de 2.600 metros y subimos repechos que nos llevan a 3.200".

Quien este año se incorporó al equipo UAE Emirates para desarrollar su labor de lanzador de Fernando Gaviria, quien a último momento la escuadra decidió preservar para las clásicas del otoño europeo, es quien debe ayudar a Juan Sebastián Molano para que pelee y gane -como lo hizo dos veces- las etapas que se definen en embalaje masivo. "Por fortuna Juan es de acá, está corriendo a la vuelta de su casa, yo trato de dejarlo lo más cerca posible de la punta, pero lanzarlo como se debe no puedo. En la primera acelerada se me sale el corazón por la boca. Es una sensación muy fea que no se la deseo a nadie", afirmó.

Voces argentinas

DANIEL JUÁREZ

Agrup. Virgen de Fátima

Agradezco a la Agrupación la posibilidad de correr dos carreras UCI, a pesar de lo duro que se nos hace competir en estas condiciones, no deja de ser una experiencia enriquecedora integrar un pelotón donde hay varios de los mejores del mundo.

MAXIMILIANO RICHEZE

TEAM UAE EMIRATES

La falta de aclimatación nos pasa factura a quienes no estamos acostumbrados a la altura. A mí se me complica realizar los lanzamientos porque cuando pego una acelerada me quedo sin aire. No es sencillo correr descompuesto y se sufre bastante.