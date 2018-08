Cambio de look. Leonela Yúdica ya modificó su peinado de cara a la nueva defensa haciéndose las clásicas trenzas. "Hice la misma preparación que para la pelea ante la japonesa", contó la sanjuanina.

Tranquila. De esta manera se autodefinió Leonela Yúdica (14-0-3) en la previa a su sexta defensa mundialista de la corona mosca de la FIB. Será la fondista de la velada histórica del sábado en el Aldo Cantoni ante la invicta venezolana Yainireth Altuve (9-0-0, 9KO).



"Siempre me suele ocurrir lo mismo antes de pelear: me siento tranquila, ciertamente relajada sabiendo que se hicieron bien las cosas. El nerviosismo recién me empieza un par de horas antes del pesaje, ahí sí ya cambia todo. Ahora, lo vivo igual, sabiendo que es una responsabilidad grande esta nueva defensa", sostuvo Yúdica, en un parate del entrenamiento vespertino que realizó en los últimos días en el Club Landini. Ya en peso de la categoría (53,520 kg), Leonela reveló que "hice una preparación de dos meses para este combate. Se hicieron las cosas muy bien con todo equipo de trabajo, que ya había dado un salto grande de calidad en la previa a la pelea anterior por el título contra (Yunoka) Furukawa. En esa pelea, siento que hice mi mejor combate como campeona, así que ahora repetimos la preparación en casi todos los aspectos. Obviamente la idea es obtener el mismo resultado arriba del ring".



La sanjuanina tendrá su sexta defensa de la corona y lo hará ante Altuve, que ostenta un récord inmaculado en nueve presentaciones, todas ganadas por nocaut, aunque varia de ellas contra debutantes.



"Vi peleas de ella y siento que va para adelante con todo. No tiene punto medio y ataque y tira todo el tiempo. Ahí creo que va a estar la clave de mi planteo: la idea es hacerle daño con las contras, un aspecto donde siempre me siento bien y cómodo", contó y agregó "el tema que sus rivales no hayan sido muy experimentadas es algo estadístico pero no mucho más que eso. Igual, haber ganado todas las peleas por nocaut no es algo para nada menor y me genera mucho respeto. Aunque de lo que observé, pienso que no le han pegado casi nada y eso intentaré hacer yo".



En la previa al combate, Yúdica admitió que hubo algunas rispideces con los promotores que organizarán la velada e incluso se llegó a pensar en no subir al ring. "Por suerte se llegó a un acuerdo y eso quedó descartado, pero hubo algunas cosas que no se dieron como habíamos charlado", aseveró respecto al tema que en algún momento se pensó en cambiarle la adversaria a la sanjuanina, con menos de dos semanas para la pelea.



Leonela será la boxeadora que protagonice el combate de fondo. Representará su regreso al Aldo Cantoni, luego de la pelea que hizo en el Club Concepción (sin exponer la corona) en junio ante Virginia Carcamo, a quien superó por puntos en una pelea muy áspera. "Siempre me siento como en casa peleando en el Cantoni. La gente me hace sentir su apoyo y no tengo dudas que el sábado pasará lo mismo", destacó.



Por último, habló de lo que representa para ella ser una de las protagonistas de la velada inédita en San Juan con dos títulos mundiales en disputa.



"Es un gran orgullo quedar en la historia. Lo más importante es que el público nos acompañe como siempre y se vaya a su casa con la satisfacción de haber observado un gran espectáculo", concluyó.