Decisiva. Hoy se juegan las semifinales y todos los pequeños que continúan en carrera quieren estar en la gran final a jugarse mañana. El Mundialito comienza a bajar el telón.

Ya está, el Mundialito de Trinidad atraviesa la recta decisiva y en esta instancia -guste o no- la diversión queda de lado, porque absolutamente todos quieren estar en la final. El certamen internacional que cuenta con el auspicio de DIARIO DE CUYO tuvo ayer jornada de Cuartos de Final, que definió los clasificados a semifinales a jugarse hoy.



Por eso, hoy no será un día más para los pequeños que continúan en carrera, porque en esta instancia definitoria la diversión ya quedó de lado y todos quieren estar en las finales de mañana para pelear por el título del campeonato más esperado cada año.



Las semis arrancarán por la mañana en el Bº Atlético correspondientes a la categoría 2003. A las 8 se enfrentarán Deportivo Caucete con Desamparados y a continuación Cervantes con VILO. Por la categoría 2004 en ese mismo escenario se enfrentarán a las 11: La Serena con Cabral, previamente a las 10 lo hará CADI de Tucumán con un rival que se definía anoche.



Por la tarde, en el predio ex Los Andes a las 19 chocarán La Serena con VILO, en la semi de categoría 2005. A las 20 por la 2006, Desamparados buscará la final aunque anoche no se definía su rival. Al cierre de esta edición restaban confirmarse los demás clasificados, pero quienes ya habían asegurado su pasaje eran Alianza en la 2005 (juegan la semi hoy a las 22,30 en ex Los Andes). En tanto que Trinidad en la 2003, Del Bono en la 2004 y Catita en la 2006 ya estaban destinados a pelear por la Copa de la Ronda Consuelo.



Entonces, por la Ronda Campeonato la acción en el Bº Atlético comenzará a las 8 hasta el mediodía y por la tarde se reanudará a las 20. Y la otra sede será el predio ex Los Andes sólo por la tarde, comenzando a las 19 horas.

Lisandro Sain, Diego Denis, Pablo Conti, Nahuel Amor, Joaquín Valenzuela, Thiago Serra, Nahuel Balmaceda, Braian Zabaleta, Gonzalo Montealegre, Ulises Bustos, Luciano Olmos, Agustín Aráoz, Gerónimo Narváez, Axel Olivera, Max Estigarribia, Aarón Moreta, Luciano Olivera, Santiago Riera. DT: Fernando Amor.

Carlos Pastén, Cristian Miranda, Leandro Rivero, Kevin Bravo, Julián Arrieta, Uriel Flores, Axel Salinas, Martín Guevara, Alexis Frías, Jonatan Díaz, Jesús Zalazar, Ramiro Atencio, Alex Barrios, Pablo Flores, Gonzalo Donoso, Martín Rodríguez, Jonas Atencio, Axel Garaza. DT: Juan Cortéz.

Sábado con mucha expectativa



Por el hecho de tratarse de una instancia decisiva y por concentrar toda la actividad en dos canchas, hoy el Mundialito despierta en la previa mucha expectativa y se espera una buena concurrencia tanto en la cancha de Trinidad del Barrio Atlético como así también en el predio ex Los Andes. Nadie quiere perderse el torneo de los chicos y tal como viene ocurriendo en los días anteriores seguramente el marco será el esperado. La entrada general tiene un valor de 40 pesos.