La postal. Los chicos querían llevar a Valle Fértil la imagen de toda la ciudad desde la terraza del Hotel Alkazar. Desde allí se puede observar la Catedral y la Plaza 25, por ejemplo.

"¿Éste es el hotel donde vino a quedarse River una vez?". La pregunta de un chico de Astica al conserje del hotel, reflejó la realidad que vivieron los chicos que llegaron desde los departamentos más alejados para competir en los Juegos Intercolegiales San Juan 2019 que hoy llegarán a su fin. Es que quienes llegaron de departamentos como Valle Fértil, Jáchal, Calingasta, Iglesia, 25 de Mayo y Sarmiento tuvieron que alojarse en lujosos hoteles para pasar la noche, esos mismos hoteles de 5 y 4 estrellas en donde alguna vez se hospedaron los planteles de Primera División, por ejemplo.

Cuando culminó la actividad de las categorías Sub 16 y Sub 18 en cada uno de los clubes, cerca de las 17 horas llegó el momento más esperado para todos: conocer el hotel donde se alojarían. Una de las delegaciones privilegiadas fue la de Valle Fértil que nuevamente resultó ser la más numerosa con 260 personas que ocuparon 80 habitaciones del Hotel Alkazar en pleno centro sanjuanino.

Casi listas. Pilar, Luján, Luisella, Luisina y Oriana se preparaban para ducharse y salir a pasear por la peatonal. Las vallistas se llevan una experiencia única.

Eran cerca de las 19 y el movimiento era incesante en el céntrico hotel. Mientras un grupo de chicas que compitieron en atletismo ya se habían duchado y se preparaban para salir a pasear por la peatonal junto a la profesora, el equipo de handbol de varones eran los últimos en llegar al hotel después de la intensa actividad y esperaban para conocer sus habitaciones. Adentro, el bullicio era notable, el ascensor no daba abasto y en los pisos, los chicos corrían por los pasillos. "Que aprovechen ahora porque a las 23 tienen que estar todos durmiendo", comentó el profe Pablo Elizondo. En una de las habitaciones las chicas de cestoball esperaban su turno para ducharse. "Para muchos es la primera vez en un hotel, hubo un chico que no se animaba a subir por el ascensor porque nunca lo había hecho y tenia que ir hasta el sexto piso, lo convencimos de que no le iba a pasar nada", contó un conserje.

Jugar a las cartas, ver películas y aprovechar al máximo la estadía en el hotel, era el objetivo de todos. A pesar de que el clima no ayudó para aprovechar la pileta, la postal en todos los hoteles fue similar. Pasar un día en un hotel cinco estrellas, será una experiencia difícil de olvidar para quienes hoy por la tarde ya estarán volviendo a su cuna natal.

CALINGASTA

La misión ya fue cumplida

Felices. Se mostraron los calingastinos por haber llegado a los Juegos.

En el primer día de actividad de los Juegos Intercolegiales San Juan 2019, la felicidad se les notaba de lejos. A los alumnos que llegaron desde Calingasta poco les importaba el resultado deportivo, el objetivo de llegar a esta instancia estaba cumplido. Se trata de la delegación que llegó desde la Escuela técnica Manuel Sabio, Escuela Saturdino María de Laspiur, Escuela Álvarez Condarco y Escuela Secundaria de Barreal. "Para los chicos esto ya está. Están aprovechando cada segundo de este día porque la misión era llegar a esto. Por el nivel deportivo que hay pero sobre todo por la posibilidad que es pasar un día en la ciudad, que los traten de la manera que los tratan como unos reyes y que puedan interactuar con otros chicos, es una experiencia única", comentó la profesora Jaquelina Páez quien junto a Pilar Ribes y Guillermo Luna se encuentran acompañando a la delegación. Ese grupo de chicos, que pocas veces tienen la chance de llegar a la capital sanjuanina, anoche iban a pasar la noche en el coqueto Hotel Alkristal y esa seguro será otra experiencia para contar.

SARMIENTINA TODOTERRENO

Abanderada de la pista

Veloz. La chica se destaca haciendo atletismo, hockey y también en sus estudios.

Se llama Eugenia Balmaceda y está compitiendo por última vez en los Juegos Intercolegiales. Es que la chica que representa a la Escuela Experimental de Nivel Medio de Divisadero se egresará este año y quiere hacerlo a lo grande en este certamen. Es la tercera vez que llega a la instancia Provincial en atletismo, ganó el primer año, fue cuarta el año pasado y quiere este año coronarse en lo más alto en la modalidad de 1.500 metros. Además es abanderada de su escuela y dice que el deporte ayuda mucho para sus estudios: "Me gusta mucho la lectura, la escritura, las letras y los números, pero también me gusta mucho el deporte porque es muy funcional para la concentración, es excelente", comentó a modo de recomendación quien practica atletismo solo en la escuela pero que en su vida cotidiana practica hockey sobre césped en el Polideportivo Municipal y también se da tiempo de estudiar Inglés. "El año próximo voy a empezar la facultad para estudiar Ingeniería en Minas y trataré de seguir practicando hockey, no quiero dejar el deporte", comentó.