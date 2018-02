Sin gritos. Pablo Magnín tomó el puesto de delantero en San Martín en este año, pero el ex Instituto de Córdoba, que llegó a mediados del semestre del año pasado, todavía no anota ningún gol en el equipo verdinegro.



Desde que en el 2013 Sebastián Penco se marchó del club con 45 tantos, San Martín nunca más tuvo un goleador de raza y comenzó a sufrió esa falta de definición. El lunes igualó 0-0 ante Tigre (venía de perder 2-0 con Argentinos) por lo que todavía no anota en el año y el entrenador Gorosito se preocupó esta vez por demás, dado que admitió que es un gran error, que está vigente desde que él tomó el equipo en enero de 2017 y que no logra revertirlo todavía.



Basta con reiterar la frase que tiró en conferencia de prensa tras el empate con Tigre: "Hay puntos por corregir, sobre todo corregir el último cuarto de la cancha que es lo que nos falta desde que llegamos al club, la frialdad de hacer un toque de más o de menos hay que corregirlo", dijo Pipo ya molesto.



Es que la falta de gol lo persigue, lo preocupa demasiado y por eso la puso como la consecuencia mayor por la que San Martín no ganó. Y esto es todo lo contrario al resto del equipo porque defiende bien, tiene marca, rotación y buen traslado de pelota, con jugados hábiles y que asisten con buenas pelotas en ataque, pero en los metros finales de cancha se queda sin recursos.



Y con mirar los números salta a la vista, en 14 encuentros el Verdinegro anotó 15 goles, es decir un promedio de gol de 1,07% por partido. Pero lo más preocupante es que quienes están para esa tarea, que son los delanteros, han marcado una anemia total ya que el único que convirtió es Facundo Barcelo. El punta uruguayo suma 3 gritos en la Superliga y actualmente es suplente. Y el otro que marcó 3 es el arquero Luis Ardente, todos de penal.



Reflejo de una ausencia enorme de definición para un plantel que tiene como delanteros, además de Barcelo, a Pablo Magnín, Nicolás Messiniti y Claudio Spinelli. Y que todavía no puede contar con Joaquín Molina (última etapa de la recuperación de la operación en el tendón de Aquiles), Gustavo Villarruel (se cortó ligamento), y el refuerzo Andrés Romero (llegó tras estar dos meses parado).



Barcelo terminó el 2017 con presencia perfecta, pero para este año Gorosito apostó por el santafesino Magnín porque "en los entrenamientos está haciendo muy buenos partidos", fueron sus fundamentos, pero el delantero probó poco y nada al arco rival en los dos partidos y la falencia por ahora no tiene cura y preocupa demasiado a Pipo.

"Hay que corregir el juego en el último cuarto de la cancha".

NÉSTOR GOROSITO - DT de San Martín

Jugador Goles



Luis Ardente 3



Facundo Barcelo 3



Gabriel Carabajal 2



Emiliano Agüero 1



Matías Escudero 1



Álvaro Fernández 1



Marcos Gelabert 1



Claudio Mosca 1



Maxi Rodríguez 1



Carlos Auzqui (en contra) 1

Merlos arbitrará a San Martín ante Atlético Tucumán

Andrés Merlos será el árbitro del partido entre Atlético Tucumán y San Martín, por la 15ta fecha de la Superliga del fútbol argentino, que se jugará el lunes a las 19. Mientras que Ariel Penel pitará al líder Boca y Temperley el próximo domingo en la Bombonera, y Diego Abal estará en el cruce entre Gimnasia ante Estudiantes, en el clásico platense.

Mientras que Silvio Trucco, árbitro del polémico empate 1-1 entre Boca y San Lorenzo, ingresó al sorteo y estará el lunes en Tigre-Argentinos Juniors.

Mientras que la AFA aprovechó y adelantó ayer el sorteo de árbitros de la 16ta fecha de la Superliga que se disputará entre el viernes 16 y el lunes 19 de febrero.

El sorteo que se llevó a cabo en el predio de la AFA en Ezeiza (debido a que el martes próximo será feriado nacional) determinó que Fernando Rapallini será el árbitro del duelo entre San Martín y Talleres, en el estadio Hilario Sánchez, el domingo 18 de febrero a las 17.