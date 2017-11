Increíble. El defensor de Independiente, Rodrigo Moreira, le pega un derechazo al balón y este terminará en el travesaño del arco de Belgrano. El Rojo no lo supo ganar, aunque el Pirata tuvo las suyas también.

Independiente, así como tuvo la última chance de llevarse el triunfo, también Belgrano contó con oportunidades en un partido que empezó pálido pero que tomando color pese a que ninguno pudo quebrar el cero. Nada hacía presagiar hasta entrada la media hora del partido que se iba a convertir en un choque entretenido por la cantidad de chances que tuvieron.

El Rojo jugará la semi de ida el 21/11 por la Copa Sudamericana.

Belgrano solo llegó en el primer tiempo con tres centros que ganó Federico Lértora en lo alto aunque solo uno exigió abajo al arquero uruguayo Martín Campaña. Pero en los últimos diez minutos Independiente empezó a usufructuar las bandas y con las filtraciones de Martín Benítez entre los defensores en línea. En los últimos diez minutos, Leandro Fernández perdió dos chances, una clarísima. Tras un centro, el arquero Acosta tuvo una muy mala salida, le dejó la pelota servida a Fernández, que demoró el disparo para acomodar el perfil sin detenerse que el arco estaba sin custodia. El resultado: lo trabaron y Lértora despejó. En el minuto adicionado tras un polémico otorgamiento de un corner, Independiente tuvo otra posibilidad cuando tras un centro pasado Amorebieta devolvió la pelota al medio con un cabezazo y a un metro del arco estrelló Rodrigo Moreira estrelló la pelota en el travesaño.



En el comienzo del segundo, otra vez Fernández decepcionó mal un centro tras un centro desde la derecha y exigió a Acosta a aferrarla con la punta de los dedos ante la arremetida de Benítez. A los 15 minutos Jonathan Ramis empezó a irse: primero se fue haciendo gestos al ser reemplazado por Tobías Figueroa, como mostrando disconformidad. Quince minutos después fue echado por el árbitro Mauro Vigliano cuando protestaba desde el banco. Con el correr del segundo tiempo, Belgrano tomó la posta del ataque aunque en principio sin profundidad ya que en una buena jugada que se inició por derecha terminó con un remate franco de Joel Amoroso que Amorebieta cortó con una gran arrastrada.



Mientras que Matías Suárez se destapó con una maravillosa jugada en la que le gana la posición a Moreira llega hasta el fondo, vuelve al medio del área, se frena ante la salida del arquero y el disparo de media vuelta con destino de gol fue evitado por la cabeza de Jonás Gutiérrez sobre la línea del arco. Independiente intentó con un remate cruzado de Maxi Meza y Belgrano con un tiro libre de Marcelo Benítez que se fue cerca de un ángulo y una media vuelta de Figueroa que Campaña neutralizó junto a un palo. Independiente tuvo la victoria en la última jugada del partido, cuando en el segundo minuto adicionado un centro de Alan Franco encontró a Albertengo en lo alto sin marca pero el ex Rafaela le dio pésima dirección, lo que finalmente derivó en el empate sin goles entre ambos en Alberdi.

El análisis de Lavallén

El entrenador de Belgrano, Pablo Lavallén, analizó la segunda actuación al frente de su equipo y destacó que "hoy (por ayer) podríamos haber ganado o perdido con Independiente y diría lo mismo, que hay que seguir trabajando porque en el fútbol no hay magia, no se puede cambiar todo de un día para el otro".



Luego de la caída la fecha anterior en la Bombonera por 4-0 ante el líder, el ex técnico de San Martín decidió hacer modificaciones en la formación y según destacó hubo claras mejoras:



"Mi intención es convencer a los jugadores con la idea que pregonamos. Siento que de a poco esa idea va entrando en ellos", puntualizó. Mientras que respecto de la expulsión de Ramis aseveró que "el árbitro por ahí no actuó bien".



Y de las manos que podrían haber sido penal, subrayó: "De eso tienen que hablar los periodistas".