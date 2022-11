Difícil, como siempre. Es que Chile es un verdadero karma para la Albiceleste. Recién a los 10 minutos del segundo tiempo ese miedo que reinó antes cayó en el pozo de los olvidos. Fue cuando el equipo del "Negro" Páez pasó al frente por primera vez en el partido. Ahí se cayó Chile definitivamente. Se rindió por las pocas fuerzas que le quedaban. Y el local aprovechó para redondear inclusive una goleada. Fue 6-2 de la Argentina sobre Chile. Y pasaje asegurado a las semifinales. Esa instancia que jugará hoy ante Italia, desde las 22, como siempre en el "Cantoni".



Anoche la Albiceleste sufrió el partido. Y fue por un simple motivo: no jugó bien. Careció de frescura. De efectividad. Y Chile lo aprovechó. Con inteligencia se las ingenió para llevarle más problemas al equipo local. Ni qué hablar cuando se puso en ventaja. A los 9 minutos y medio del inicio. Con una gran definición de su capitán Nicolás Fernández, que se la levantó a Grimalt. Ese puñal no duró mucho porque Argentina supo asimilarlo y lo empató casi dos minutos después. A través de Ezequiel Mena, que sacó un latigazo desde la derecha. Pero al dueño de casa no le sirvió de mucho. Siguió mostrando una defensa dubitativa y la gente empezó a preocuparse.



El complemento arrancó de la misma manera. Argentina preocupado, prácticamente sin respuestas y Chile expectante. Hubo un penal que falló Nicolía y a los 3' un bombazo de Rojas volvió a silenciar al estadio dejando el 2-1 para la visita. En ese momento aparecieron todos los fantasmas. Las brujas. Y todo tipo de yuyos maléficos. Si hasta quienes trajeron a la mente aquella fatídica noche de 1989.

No pudo. Pablo Alvarez la raquetea ante el arquero Diego García. Se hizo un sufrido triunfo argentino pero igual de válido para seguir en carrera por el título.

Pero el "Negro" Páez le dio espacio a los que estaban rindiendo. A la sangre nueva. A Mena y Bridge. Y de a poco ellos fueron llevando tranquilidad.



A los 7 minutos Álvarez logró el empate y la alegría recuperó su espacio. Y dos minutos más tarde llegó aquel gol de Mena que fue un momento de inflexión. Porque Chile se desmoronó. Empezó a sentir el cansancio de la lucha. Y la Albiceleste, más entonada, sacó a relucir por fin su velocidad mezclada con efectividad.



Así llegaron los dos goles de Facundo Bridge y el de Carlos Nicolía. Todo eso sirvió para cerrar el clásico con una goleada.



Argentina sufrió más de la cuenta, es cierto, pero ganó y eso es lo que vale. Dio ventajas pero después mostró los porqués de sus pretensiones. Esta vez fue la mano de los más jóvenes porque los experimentados no tuvieron un buen partido. Dicen que en todo campeonato siempre hay un partido malo. El de anoche puede haber sido el de Argentina. Ahora se vienen semifinal y final. Poco tiempo para la recuperación física. Pero con el optimismo y los sueños de siempre.

Con Italia, los dos

Los seleccionados argentinos, tanto de varones como de mujeres, tienen un rival en común en las semifinales de hoy. En ambos casos estará enfrente la Selección de Italia. Las Águilas ya las enfrentaron en la ronda inicial y les ganaron. Los varones no han jugado en este Mundial con los azzurros.

La figura



Ezequiel Mena - Selección Argentina

En el podio de las figuras del partido ante Chile aparece nítidamente en el primer lugar Ezequiel Mena. El jugador del Porto de Portugal fue vital en el juego y marcó dos goles. También rindieron en gran nivel Facundo Bridge (dos goles) y el arquero Valentín Grimalt.





Luego de las chicas desalojan el estadio



Desde la organización del Campeonato Mundial informaron que los asistentes a las semifinales de la categoría femenina deberán desalojar el estadio "Aldo Cantoni" para darle lugar al público que ingresará para presenciar las semifinales de los varones. Ocurre que las categorías tienen tickets diferentes. Y la categoría de los varones ya tiene agotadas las entradas. En femenino Italia-España jugarán a las 13 y Argentina-Italia a las 15,30. Y en masculino Portugal-Francia a las 19.30 y Argentina-Italia a las 22.



Sorpresa: España, eliminado

El seleccionado de Francia dio la gran sorpresa del campeonato al dejar fuera de la lucha por el título nada más ni nada menos que a España. El equipo galo, guiado por los hermanos Di Benedetto, le ganó por penales a los españoles luego de un emotivo 4-4 en el tiempo regular y en el alargue.



Así España no estará en semifinales luego de 31 años, ya que la última vez que esto sucedió fue en el año 1991, en Oporto, Portugal, cuando España fue eliminado por Países Bajos.



En cuanto al repechaje se dio otra sorpresa, porque Alemania, que llegaba de la zona del ascenso, le ganó a Mozambique y además de dejarlo sin cuartos de final lo mandó a la división del ascenso para el próximo Mundial.