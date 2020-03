Apasionante. Así se presenta la definición de la Superliga Argentina de Fútbol que tendrá en vilo a un país que respira fútbol sabiendo que el campeón saldrá de los equipos más grandes del país. Según un sondeo realizado por DIARIO DE CUYO entre futbolistas, exfutbolistas, periodistas y hasta un árbitro, River hará valer el punto que lo separa de Boca Juniors, y se consagrará campeón el sábado cuando visite a Atlético Tucumán. Cabe destacar que los encuestados opinaron con la razón y no con el corazón, porque a pesar de que algunos expresaron su fanatismo por Boca, reconocieron que será muy difícil arrebatarle el título a su eterno rival. Todos coincidieron que ambos ganarán sus encuentros, que River derrotará al "Decano" que llega sin aspiraciones, y que Boca derrotará al Gimnasia de Maradona que lucha por la permanencia. De que será un sábado apasionante no quedan dudas, pero para el mundillo futbolero local, el campeón será millonario.

Nicolás Sottile / Jugador de Desamparados



"No pensaba que se podía dar tan pareja la definición. Esta semana se ha puesto mucho más interesante por los resultados en la Copa Libertadores. Será una definición muy linda, los dos equipos vienen dando unos mano a mano muy picantes en el último tiempo, obviamente que por ser hincha de Boca me gustaría que sea mi equipo, pero tengo que reconocer que River es superior en cuanto a juego, no será fácil para ninguno pero va a ser lindo para sentarse y disfrutarlo".

Carla Acosta / Periodista Tiempo de San Juan



"Es un panorama inimaginable para River, pero está Gallardo y nada malo puede pasar. La derrota por Copa Libertadores nada influye, porque la cabeza claramente estuvo y está en la Superliga. River depende de sí mismo y creo que eso genera mucha más presión que con Boca, que a mi entender tiene la victoria cantada en su cancha ante Gimnasia. ¿Cábalas? Ver a River en mi trabajo y ahora con Napoleón, mi bebé. ¿Pálpito? Ninguno, sólo hay que creer".

Nacif Farías / Pte. Federación de Fútbol



"Será una definición muy particular porque se pueden dar muchas circunstancias en el juego. Atlético Tucumán no juega por nada pero movilizado por su gente intentará ganar, es un equipo complicado y difícil que lo puede dañar por arriba a River. Y Boca tiene un rival que va desesperado porque necesita ganar para salvar la categoría, contrario a Atlético que no juega por nada. Son dos equipos muy fuertes que han hecho mérito para estar en esa posición, va haber un campeón y espero que sea Boca".

Gabriel González / Árbitro



"Creo que no se le va a escapar a River, me parece que tiene un 55% de probabilidades contra 45% que tiene Boca. Atlético es complicado siempre pero aún así creo que el campeonato lo gana River. No creo que los resultados de la Copa influyan porque ambos jugaron con equipos mix. Hace tres fechas apostamos con unos amigos y yo me la jugué diciendo que River ganaba, empataba y ganaba y se dio así. También dije que Boca ganaba todo pero que al final River salía campeón por un punto. Creo que no me va fallar".

Cristofer Díaz / Periodista de Radio La Voz



"Para mí es increíble que se dé la definición así, con los dos equipos más grandes del país peleando el título, eso ya te garantiza tener un buen espectáculo y más por lo que vienen mostrando los dos en la Superliga. Serán partidos duros, cerrados al comienzo pero después se abrirán, para mí ganarán los dos. Yo sí creía que se podía dar la definición así por cómo ambos venían jugando, era un hecho que los dos terminarían jugando por el título. Boca jugó los últimos partidos contra equipos que están peleando abajo".

Pablo Costi / Jugador de Peñarol



"Es una final de campeonato hermosa, como a cualquier hincha y amante de fútbol más le gusta. Si vamos a lo estrictamente futbolístico, por nivel de juego, creo que River es el merecedor del título. Y si voy al sentimiento yo quiero que sea Boca el campeón. Los dos la tienen difícil: River en Tucumán ante un rival muy duro y Boca en la Bombonera ante Gimnasia que llega necesitado. Es muy difícil que River trastabille y se caiga, pero en el fútbol no hay lógica y todo puede pasar, como hincha anhelo que sea Boca el campeón".

Alfredo Molina / Exfutbolista



"Creo que los dos equipos van a ganar, mi deseo es que salga campeón River y creo que se va a dar así. Igual ese punto de diferencia lo va hacer valer pero no será fácil porque el partido ante Atlético será muy duro. Por las estadísticas hay muchos partidos que River no pierde de visitante y Atlético hace varios partidos que no gana de local y todas esas cosas en estas definiciones pesan. Boca también va ganar de local pero no le va alcanzar. Será un domingo apasionante, para disfrutar con la familia y ojalá termine en festejo".

Gustavo Toledano / Periodista Telesol



"El River de Gallardo es interminable, parece que va caer y va terminar y después resurge otra vez, él sabe que con Boca es distinto y por eso pone todo ante Atlético Tucumán. Aunque hay que decir que este Boca no es el Boca de antes que Russo, lo ha mejorado y le ha dado continuidad a Tevez, le dio continuidad a Toto Salvio, me parece que a partir del sábado vuelve todo a la normalidad, volvió Russo para poner todo en su lugar. Como dice la zamba, esa moza no va a ser tucumana".

Marcela Podda / Periodista Telesol



"Esta es una definición no apta para cardiacos. Los eternos rivales somos los únicos con chances de levantar la Copa y estamos tan cerca que hace una definición apasionante. Por suerte dependemos de nosotros mismos y si ganamos daremos la vuelta bajo la lunita tucumana. Y si no fuera así ojalá que el Lobo nos dé una mano. Yo confío en que gana River y festejaremos. El sábado no se sale, se mira el partido en casa con amigos gallinas y sin tanta cábala. Confiamos porque siempre que llegamos a la última fecha con ventaja fuimos campeones".

La copa se queda en Buenos Aires



Una de las grandes dudas del mundo futbolero era saber qué iba a pasar con al gran premio que aspira Boca y River: la copa. Sabiendo que los dos clubes involucrados jugarán a las 21 pero uno en Buenos Aires, Boca; y el otro en Tucumán: River; la Superliga ayer lo definió. La decisión de la Superliga es que el ganador del torneo sea coronado de local y por eso mañana la premiación puede ser sólo en la Bombonera. Y en caso de que el título sea para el Millonario se le entregará en la primera fecha de la Copa Superliga en el Monumental.



La copa entonces estará descansando en las oficinas de la Superliga en Puerto Madero mientras se disputan los encuentros (comienzan a las 21). Ahora bien, ¿qué pasa si Boca es campeón? Se lleva la copa de inmediato a la Bombonera, ya que además las distancias son muy cortas y como mucho pueden tardar 10 minutos en llegar. ¿Qué pasa si River es el ganador del campeonato? En ese caso, los de Marcelo Gallardo serán coronados en la primera fecha de la Copa Superliga el fin de semana del 14 de marzo, y justamente contra Atlético Tucumán, mismo rival con el que ahora definirá su suerte en el torneo. Y esto es factible, obvio, porque el calendario le permite a la organización tomarse unos días más para la premiación. Esta situación toma mucha más dimensión porque se trata de Boca y de River, y fundamentalmente porque hasta ahora no se había dado así. Por lo menos en las últimas tres ediciones de la Superliga.