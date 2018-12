Con su hermano Fabián (TNT) como buque insignia, Marcos Maidana iniciará el 12 de enero su carrera como promotor. Convencido que puede aportar su experiencia para ayudar a quien es la figura más débil dentro del negocio del pugilismo profesional, el boxeador.

Tranquilo como agua de tanque. Sin levantar la voz y con una convicción que nace dentro de su guerrero corazón, Marcos René "Chino" Maidana, santafesino de Margarita, 35 años, ex doble campeón mundial de peso superligero y welter de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo); comentó a DIARIO DE CUYO sus objetivos futuros, relacionados con la función de promotor de boxeo.



"Creemos que podemos aportar nuestra experiencia y nuestras ganas para tratar de modificar la realidad del boxeo argentino", expresó cómodamente sentado en un sillón de la habitación 310 del Hotel Del Bono Park, donde se preparaba para asistir al pesaje de la pelea que se realizará esta noche entre Leonela Yúdica y Aynireth Altuve.



Hace cuatro años se bajó del ring montado en el MGM Grand de Las Vegas, tras perder la revancha con Floyd Mayweather y no se puso más los guantes. "Tenía pensado dejar el boxeo antes de pelear con Broner (Adrian), pero luego de ganarle se dio la posibilidad de enfrentar a Mayweather (Floyd) y postergué la decisión. Cuando surgió la revancha, acepté porque creía que podía ganar y era muy buen negocio", detalló.



Tras estar un tiempo sin ver siquiera boxeo por televisión, de llenarse de campo en sus tierras de Margarita y Calchaquí (pueblo ubicado a 20 kilómetros del que nació) montando a caballo y pescando. Después de haber subido una veintena de kilogramos, el Chino se subió a la bicicleta de ruta. "Me sirvió para ponerme en forma y hasta me entusiasmé con entrenarme para competir", dijo con una tímida sonrisa. "Con unos amigos hicimos 600 kilómetros en tres días, 200 en cada jornada. Me gusta y de vez en cuando me prendo", dijo. Después escuchó atentamente cuando se le comentó que dentro de la Vuelta a San Juan habrá una prueba "Grand Fondo". "Sería lindo venir", acotó.



Su idea es apoyar a los jóvenes valores nacionales. "La idea es darle una oportunidad y apoyar a muchos buenos boxeadores que hay en nuestro país", sentenció, comentando después que con la gente que integrará su empresa tienen contrato con Fox Sports para organizar una velada mensual. "Nos permitirá llegar a toda Latinoamérica y eso es muy importante", afirmó.



Sabe que en su hermano, Fabián (TNT) tiene un diamante en bruto. Invicto, con 16 triunfos, 12 KO. Clasificado 14 entre los superligeros del CMB (Consejo Mundial de Boxeo); representa la realidad palpable de contar con un potencial retador a una corona ecuménica. "Va bien, tiene técnica, un estilo propio y poder en sus puños, hay que corregirle algunas cosas, pero está en buen camino", expresó quien espera irse de San Juan con la fecha para organizar una velada promovida por su flamante empresa promotora.

Su campaña



Marcos René Maidana nació el 17 de julio de 1983 en Margarita, Santa Fe. Como amateur ganó 84 y perdió 4 combates. Se hizo profesional en 2004 y ganó 16 de sus primeras 17 peleas por KO.



Fue campeón mundial superligero y welter de la AMB. Su campaña rentada fue de 35-5-0 (31KO). Se retiró el 13 de septiembre de 2014, tras perder la revancha con Floyd Mayweather.



Un papá compañero y orgulloso

Entre los lujos que puede darse el Chino Maidana es viajar



con su hijo mayor, también llamado Marcos y compartir lindos momentos. El pibe tiene 14 años, lo supera en altura a su padre y es jugador de fútbol. Para el año próximo lo espera una prueba en Unión de Santa Fe.



"Somos muy compañeros y aprovechamos para conversar mucho", comentó.

El estreno será junto al mar



El próximo 12 de enero en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata, tendrá su bautismo de fuego la empresa "Chino Maidana Promotions".



Con su hermano Fabián en la pelea de fondo, Marcos dará vía libre a un sueño emparentado con el apoyo a los boxeadores noveles.



Al ex doble campeón mundial lo acompañarán tres personas en quienes tiene plena confianza: el empresario José Jaita, el asesor Edgardo Rosani (miembro del Comité de Clasificaciones del Consejo Mundial de Boxeo) y Gustavo Pileta Gómez Maidana, su primo y fiel acompañante durante toda su carrera. Los dos últimos tendrán a cargo la gestión operativa y la organización de los festivales.



Maidana cuenta con el aval del reconocimiento internacional ganado sobre el ring peleando contra los mejores, por lo que allanará el camino de aquellos púgiles que confíen en su asesoramiento.