Tormenta. Mauro Zárate reaccionó después de lo que vivió en Liniers y en La Bombonera se despachó con todo. Nadie se lo perdonó en Vélez, ni siquiera su propio hermano.

Lo que Mauro Zárate tiró tras la clasificación de Boca a semifinales, el mundo Vélez se levantó en su contra. Todos, desde su propio hermano Rolando, le dieron duro a Mauro, quien admitió que lo que le habían hecho en Liniers no lo olvidaba.



Desde hinchas hasta glorias del club manifestaron su descontento con el delantero de Boca, pero para empezar, uno de los más destacados fue su propio hermano, Rolando, quien compartió algunos mensajes en su estado de WhatsApp. "La sangre te hace pariente pero la lealtad te hace familia", fue el primer enunciado poco después de la derrota de Vélez en La Bombonera.



"Con los Judas no se pelea, ellos se ahorcan solos" sumado a "lo más triste de la traición es que nunca proviene de tus enemigos" y "la traición, el engaño y la mentira es tu forma de ser", evidenciaron el malestar de "Roly", quien debutó en Vélez en 1998.



José Luis Félix Chilavert fue otra de las voces que fustigaron a Zárate. "Queridos jugadores y equipo técnico de Vélez, me siento orgulloso de todos ustedes, porque dejaron todo en la cancha, nada que reprocharse. Mauro Zárate, Vélez es grande sin ayuda de los árbitros, te hubieras golpeado el pecho en la final en Madrid (en relación a la histórica final de Copa Libertadores que Boca perdió frente a River), desagradecido y fracasado", escribió Chilavert, uno de los mayores ídolos del club de Liniers.



Carlos Ischia tiene su corazón dividido en Vélez: "Gracias Vélez, a todo el equipo, jugadores, cuerpo técnico, directivos y a los hinchas que sufrimos cuando merecemos ganar porque fuimos superiores en los 2 partidos y no pudimos en los penales. Sólo felicitarlos porque jugaron como el EQUIPO GRANDE QUE SOMOS y eso quedó demostrado".



El mánager de Vélez, Pablo Cavallero, consideró que el ex Lazio de Italia "no fue respetuoso con sus ex compañeros", en diálogo con TyC Sports. "Seguramente Zárate se va a arrepentir de lo que dijo. Después del fútbol hay una vida y Mauro va a tener que volver al barrio", agregó el ex arquero de Vélez.



El ex defensor Sebastián Domínguez criticó el desempeño del árbitro Fernando Espinoza. "Espinoza es el peor juez del fútbol argentino, lejos. Lo dije como jugador, lo sostengo como espectador. Además, la soberbia y la prepotencia no lo ayudan", señaló.

Gamez no se guardó nada contra Mauro

El ex presidente de Vélez Sarsfield Raúl Gámez calificó de "boludito" al delantero de Boca y ex jugador velezano, Mauro Zárate, por su comportamiento en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de la Superliga.



"Podría haber actuado de otra manera, son chicos todavía. No tiene retorno después. Es un boludito cuando hace esas cosas", apuntó el ex dirigente sobre las declaraciones de Zárate tras el pasaje a la semifinal, en las que trató de equipo chico al club de donde surgió.



"Ganó Boca por penales, simplemente hizo un penal más. Contra el poder quedó demostrado que no se puede, pasa en todos lados. El tipo honesto en este país no tiene posibilidades. Vivís en desventaja contra los poderosos", comentó en diálogo con Radio Villa Trinidad.



Munición gruesa de uno de los que en Vélez marcó una época.