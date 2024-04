Cuando uno quiere, puede. Ese es el lema de vida para Delfina Dibella, la ciclista sanjuanina que hace dos semanas se sumó a un equipo de Bélgica y desde aquel país se organiza para poder llevar a cabo sus dos sueños: perfeccionarse como ciclista y cursar la Universidad.

La reciente campeona argentina en contrarreloj dio un salto y se integró al Luc Wallays Cycling Team de Roeselare en Bélgica. Allí estará seis meses corriendo distintas pruebas tanto en las rutas del país belga como también carreras que se disputen en países vecinos. A la vez, arrancó este año a cursar el primer año de la carrera Ingeniería en Sistemas que cursa a distancia en la Universidad de Palermo.

A sus 17 años Delfina logró demasiado arriba de la bici. Su carrera podría describirse como "maratónica". Es que la chica a diferencias de la mayoría de los ciclistas que se inician en la actividad desde la niñez, comenzó en el ciclismo hace apenas 3 años. Eso sí, al deporte lo trae en el ADN, su papá corre ciclismo junto a los Libres, mientras que su madre practica mountan bike. En su corta trayectoria que arrancó en pandemia, Delfina ya consiguió demasiados logros que la pusieron en el tope cuando se consagró campeona argentina hace unos meses y que sirvió de trampolín para saltar al Viejo Continente.

Terminó la Secundaria en la Escuela Modelo e inmediatamente comenzó a estudiar Ingeniería en Sistemas en la Universidad de Palermo. La carrera la cursa a distancia teniendo en cuenta que hace dos semanas trasladó su vida a Roeselare, en la región belga de Flandes, que es la ciudad dónde se encuentra el equipo.

"Desde antes del Argentino que venía charlando con el equipo y a comienzos de abril decidí apostar a eso. Hay muchas carreras femeninas y masculinas y de todas las edades", expresó la chica de categoría Junior". "Estoy en una categoría que es justo para aprender y adaptarme, hay carreras todos los fines de semana y si bien me ha costado un poco el clima estoy muy feliz por vivir esta experiencia, siento que estoy viviendo un sueño", manifestó la chica.

En Roeselare, la sanjuanina vive en una casa que le brindó el equipo. Allí, Delfina que se autodefine como "súper organizada", arregla sus horarios de manera que le permita estudiar, entrenarse, ir al gimnasio y también conocer la ciudad. Describe a la ciudad que la albergará como muy tranquila, tanto que va al supermercado en su bici. "Me da tiempo para todo. No quiero descuidar los estudios ni tampoco la bici, tengo muy en cuenta cuales son mis objetivos. Se muy bien que tengo que estudiar pero el ciclismo es mi gran pasión y quiero sacar lo máximo estando por acá", expresó.

Por lo pronto ya compitió en dos pruebas. La campeona argentina de contrarreloj en categoría Junior, ahora vistiendo los colores del Luc Wallays Cycling Team ya compitió en una prueba de 65 kilómetros en Roeselare y logró terminar en el sprint. El domingo corrió "la Veldegem for JuniorWomen" en donde culminó 20° entre 110 ciclistas europeas. "Me siento bien, voy a dar lo mejor de mí en todo lo que se me viene", afirmó Delfi quien se prepara para el fin de semana correr la prueba internacional Gent-wevelgem de categoría UCI. Por lo pronto, la sanjuanina lejos de sus afectos, dejará bien representado el nombre de San Juan en rutas belgas.