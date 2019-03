Buena onda. Matías Sánchez y Maximiliano Cavanna son los estrategas de sus equipos dentro de la cancha. La serie empezará hoy con Obras como local y seguirá el sábado. Luego invertirán la localía.

Por segunda vez en la historia, UPCN y Obras se enfrentarán para definir al finalista de la Liga de Vóleibol Argentina. El clásico sanjuanino tendrá una serie al mejor de cinco partidos que comenzará esta noche desde las 21,30 y en el estadio Aldo Cantoni. Los armadores de cada equipo, Matías Sánchez por el lado del local Obras, y Maximiliano Cavanna, por UPCN, realizaron una previa exclusiva para DIARIO DE CUYO y anticiparon que por el nivel colectivo e individual de sus planteles se avecina un cruce por demás parejo e intenso (en la otra llave van Bolívar y Libertad).



Cavanna y Sánchez no sólo se conocen de la Liga, sino que además compartieron concentraciones con la selección argentina que el año pasado jugó la Volleyball Nations League. Y obviamente que ambos entienden al dedillo a sus compañeros, porque de su mirada cerebral, de su talento, depende el juego. Sin embargo, los dos coincidieron en que ahora de poco sirve esa circunstancia.



“Todo lo que ha pasado antes no vale. Son partidos que empiezan de cero y no hay que pensar en los clásicos que ya jugamos y menos en lo que puede pasar después. Nosotros estamos focalizados en el partido de este jueves y después no pondremos a trabajar en el del sábado”, indicó Matías Sánchez.



“No influye cuando se trata de una instancia eliminatoria. Y más aún ahora, que tenemos el clásico en la llave de semifinales, que sin dudas genera mucha más emoción. Hay que jugar, sólo eso”, apuntó Maxi Cavanna.



La otra coincidencia es que los armadores pronostican una serie pareja y luchada. Y brindaron las claves para poder derrotar al rival.



“Obras está muy bien anímicamente, pero nosotros somos UPCN y estamos en ascenso todo el tiempo. Lo demostramos con Gigantes, que fue difícil pero la clasificación pasó por enfocarnos en nuestro juego. Sin dudas que deberemos cuidarnos de los cubanos (el opuesto Jesús Herrera y el punta Osniel Melgarejo), que están jugando muy bien; especialmente Melgarejo. También será importante aguantar el saque que tiene Obras”, analizó Cavanna.



“Estamos atravesando un buen momento, tenemos un equilibrio entre jugadores experimentados y jóvenes, con un gran ataque de los extranjeros del equipo, Herrera, Megarejo y Cordeiro. Quiroga y Aschemacher tienen aplomo y Serramalera plantea bien los partidos. Por eso confiamos en nuestro potencial, en lo que podemos hacer nosotros más que en el rival. Y aunque venimos de ganarle los últimos dos partidos a UPCN, ellos juegan semifinales en forma consecutiva desde hace años y eso lo tenemos presente”, agregó Sánchez.



“Sabemos el rol que cada uno debe cumplir. Confiamos mucho en nuestro juego”

MAXIMILIANO CAVANNA - Armador UPCN

"Debemos estar lúcidos y mantener alto el ataque. La serie se va a definir por detalles”. MATÍAS SÁNCHEZ - Armador Obras

Antecedente

3 Partidos necesitó UPCN para cerrar la única serie de semifinales que tiene ante Obras, hace 3 años. Y no cedió sets.

Consecutivos

2 Triunfos al hilo tiene Obras esta temporada ante UPCN. Ganó por fase regular de Liga y por Copa ACLAV.



Los que repiten de aquella semi 2015/16

De la semifinal de la temporada 2015/16 de Liga que jugaron UPCN y Obras por primera vez (foto), hay algunos nombres que se repiten de aquellas dos formaciones iniciales de cada equipo. En Los Cóndores, el único titular en marzo de 2016 y hoy también es el central Martín Ramos, mientras que en el equipo siguen los líberos Sebastián Garrocq y Matías Salvo, el punta Nicolás Lazo y el DT Fabián Armoa.



En Obras van a repetir Matías Sánchez, el central brasileño Jonadabe Carneiro y Rodrigo Quiroga, nuevamente como capitán del equipo.