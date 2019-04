Infaltable. El zaguero Francisco Mattia resultó muy importante en San Martín en la pasada Superliga, incluso marcando goles de cabeza. Hoy irá de movida ante la "T".

Aún con el recuerdo fresco del descenso a la B Nacional, algo que sucedió hace incluso menos de una semana, San Martín debe desde hoy mirar al futuro. No le queda otra. Y en lo inmediato ya tiene un desafío flamante como es la Copa de la Superliga, el certamen que se armó por primera vez buscando que los clubes no estén "parados" durante varios meses hasta que comience la campaña 2019-20.



El destino quiso que su bautismo sea justo frente al club que perdió la categoría el domingo pasado en el Hilario Sánchez. Desde las 15,30 (por Fox Sports Premium), se topa en Concepción con Talleres de Córdoba en la apertura de esta serie que se definirá en Córdoba dentro de siete días.



La Copa de la Superliga tiene como sistema de juego el mano a mano, con partidos de ida y vuelta.



El que triunfa en la llave continúa y el derrotado queda eliminado. El campeón se gana un cupo para la Copa Libertadores 2020 y el perdedor de la final, para la Sudamericana del siguiente año. Ese es el plus que buscó darle la AFA a este campeonato inédito y que apunta a tomar cada vez más relevancia, algo similar a lo que ocurrió desde su nacimiento con la Copa Argentina.



Con Rubén Forestello en el banco de suplentes, el Verdinegro tendrá una formación muy similar a la del cierre de la Superliga. Apenas dos modificaciones por lesiones: salen Federico Milo y Marcos Gelabert, ingresando Facundo Erpen y Francisco Grahl, respectivamente. El dibujo táctico del Yagui será nuevamente el 4-3-3. Justamente el futuro del DT es un tema aún no resuelto para lo que será el regreso a la B Nacional tras la Copa América de Brasil. Desde la dirigencia y el propio DT se encargaron de pensar solamente en esta serie y luego se verá. Además, San Martín transita los pasos previos a una futura votación para renovar o no las autoridades, lo cual es otro ítem a tener muy presente en cualquier decisión trascendental.



Del lado de la "T", su entrenador, Juan Pablo Vojvoda, decidió meter mano en la formación y sacó a Juan Ramírez, su mejor futbolista en la Superliga y el con más partidos (23). Además, tendrá la vuelta de un histórico como el zaguero Javier Gandolfi.

La final de esta Copa se disputará a un solo partido en el estadio Mario Kempes, de Córdoba.

Fortuna



La Copa tendrá una duración de dos meses y entregará en sponsoreo a los clubes un total de 117 millones de pesos. Participarán 26 clubes que se repartirán esta cifra y además obtendrán el total de la recaudación cuando sean locales, más la publicidad estática de ese choque. Cada finalista ganará 7 millones de pesos. El campeón le sumará el 70% de la recaudación de ese partido, y el 30% será para el derrotado.

Tablas en el arranque

La Copa de la Superliga tuvo su estreno con un empate sin goles en Santa Fe. Colón y el descendido Tigre no se sacaron diferencias y definirán el que continúa en la revancha el domingo 21 de abril.



Mientras que hoy se disputarán los partidos de ida de otras dos series como son Belgrano-Lanús (17.45) y San Martín de Tucumán-Unión (20).



En tanto, al cierre de la edición se medían en La Plata, Gimnasia ante Newell"s.