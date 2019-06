El equipo titular que salió a jugarle a Nicaragua en el estadio "San Juan del Bicentenario". El partido terminó en goleada en favor de los dirigidos por Scaloni ante un débil rival. Habrá que ver cuántos cambios mete el DT para el debut ante Colombia en la Copa América.



"Las ideas no se matan" dijo el maestro de América, Domingo Faustino Sarmiento. Lógicamente no estaba equivocado con la célebre frase. Simplemente por una cuestión de convicción. Y eso es lo que tiene este novel técnico de la Selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni. Es respetuoso de sus convicciones y va al frente con lo que piensa.

Podrá no tener trayectoria. Tampoco mucha experiencia. Ni siquiera una dura personalidad para dominar un grupo en el que hay grandes estrellas, como el propio Messi, pero está claro que el grupo lo banca y obedece como ovejitas en su rebaño. Y eso no es poca cosa. Es más, hasta podría convertirse en la lanza de la esperanza.

Entrarían Pezzella, Tagliafico y Di María, por Foyth, Acuña y Suárez, respectivamente.

Acá, en San Juan, el equipo no mostró un juego espectacular. Estaba claro que jugaba con un partenaire sin vuelo. Porque Nicaragua es un rival que jamás podría preocupar a la Albiceleste. Pero en el fútbol actual, donde domina el físico por sobre cualquier otro atributo, era lógico que los nicaragüenses, en base a despliegue y capacidad de marca, le tapara varios caminos al gol a la Argentina. Hubo que esperar a que frotaran la lámpara y apareció el genio: Lionel Messi. Entonces el partido empezó cambiar el tablero a medida que pasaron los minutos.

Además del genio (que sólo estuvo un tiempo) se dieron otras actuaciones interesantes: Suárez, Rodríguez, Saravia, Lo Celso. El resto cumplió, sólo eso.

Nicolás Tagliafico es probable que ingrese como titular en el puesto que ocupó en San Juan Marcos Acuña. Además se darían otras dos variantes.

En el pospartido, el técnico Scaloni dejó flotando una frase. "Pueden darse tres cambios pero la idea es la misma...", dijo. Y casi como que está cantado cuáles serán esos tres cambios.

Dos serán en la línea defensiva. Germán Pezzella, al que vienen esperando hace tiempo, será titular junto a Ottamendi. Es decir saldrá Foyth. Y en el andarivel izquierdo Nicolás Tagliafico entrará desde el inicio reemplazando a Acuña.

La otra variante es más por una cuestión de entendimiento que por otra cosa. Saldrá Matías Suárez y entrará en su lugar Angel Di María. El "Fideo" ya dio muestras suficientes que se entiende con el genio Messi. Suárez no estuvo desacertado en el estadio del Bicentenario. Es más, fue uno de los más destacados. Pero acá existe una cuestión de acomodamiento a lo que ya está comprobado: Di María le aporta más a Messi que el nuevo proyecto Suárez.

Estas son conjeturas pero el propio Lionel Scaloni ya dio indicios que éstas terminarán siendo certezas. Que así sea si al técnico y sus convicciones les parece así. Al fin y al cabo, "las ideas no se matan".

> Tras descansar, hoy viajan a Brasil



El seleccionado argentino de fútbol viajará hoy hacia Salvador de Bahía, Brasil, donde esperará su debut en la Copa América ante Colombia, el viernes 15.

Los jugadores fueron licenciados y se reencontrarán hoy en el predio de la AFA. A diferencia de lo sucedido en los Mundiales, donde elige un "búnker" desde donde se moviliza hacia los diferentes destinos, esta vez la Selección se irá trasladando a las ciudades según cada compromiso. Por eso la primera escala será en Salvador, escenario del choque con Colombia.

Luego del debut se trasladará a Belo Horizonte, donde jugará con Paraguay (el miércoles 19 en el estadio Mineirao); y su última parada en la fase de grupos será Porto Alegre: allí, en el Arena do Gremio, se medirá el domingo 23 con Qatar.

Scaloni llevará el siguiente plantel para el certamen continental (entre paréntesis los N´ de cada camiseta):

Arqueros: Franco Armani (1), Agustín Marchesín (12), Esteban Andrada (23).

Defensores: Juan Foyth (2), Nicolás Tagliafico (3), Renzo Saravia (4), Germán Pezzella (6), Marcos Acuña (8), Ramiro Funes Mori (13), Milton Casco (14), Nicolás Otamendi (17),

Volantes: Leandro Paredes (5), Roberto Pereyra (7), Ángel Di María (11), Guido Pizarro (15), Rodrigo de Paul (16), Guido Rodríguez (18), Gio Lo Celso (20).

Delanteros: Sergio Agüero (9), Lionel Messi (10), Matías Suárez (19), Paulo Dybala (21) y Lautaro Martínez (22).

POSTALES DE LA DESPEDIDA

Espectacular. Así es la vista del estadio "San Juan del Bicentenario", colmado de espectadores, minutos antes que empiece el partido entre los seleccionados de Argentina y de Nicaragua. En la platea Este está desplegada una bandera argentina gigante. Una jornada inolvidable para los sanjuaninos.

De Festejo. Matías Suárez abraza a Lionel Messi tras el primer gol del genio. El jugador de River fue uno de los más destacados. Sobre Messi está todo dicho.

Desde el alma. Así le sale el grito de gol a Lisandro Martínez. El ex Racing entró en el segundo tiempo y se despachó con dos pepas. Un delantero que pide pista en la titularidad.

En las alturas. Giovani Lo Celso salta para ganarle la pelota al jugador nicaraguense. Para el equipo de Scaloni fue un trámite. Ahora se viene la Copa América que se jugará en Brasil.

Una fotito, por favor. Un enjambre de fotógrafos con una única misión: Sacarle la foto al equipo argentino. Vinieron de todo el país y, con sus chalecos rojos, fueron un equipo más.