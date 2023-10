En la última reunión de consejo directivo de la FCS (Federación Ciclista Sanjuanina) se aprobó el calendario de la temporada de ciclismo en ruta 2023-2024. El programa de competencias se iniciará el domingo 5 de noviembre, con la vigésima edición del Circuito Carlos Escudero; y culminará el 3 de marzo con el característico Circuito Aniversario de La Bebida, también conocido como "Clausura".

En el lapso de cuatro meses y tres días, se disputarán un total de 13 competencias, las que sumando aquellas de un día, con las que se realizan en etapas, sumarán 25 jornadas de acción en diferentes rutas provinciales.

La temporada, que se ha denominado "Homenaje a Juan José Chica", en reconocimiento al presidente de la FCS, recientemente fallecido, tendrá sólo tres carreras de las denominadas largas. La situación de incertidumbre económica que atraviesa el país, el precio de los combustibles y de otros insumos relacionados con la actividad, como así también el cambio de gobierno; motivó que se apuntara más a competencias de circuitos, donde los traslados sean cortos y los gastos de los equipos se reduzcan lo máximo posible.

Como todos los gobernantes, provinciales e intendentes, necesitan tiempo para desarrollar sus políticas deportivas, carreras como la Doble Calingasta, y la Vuelta a San Juan, serán totalmente diferentes a sus antecesoras. Las dos modifican su nombre: la clásica de las clásicas será un "Homenaje" que se montará en un solo tirón de 120 kilómetros, recorriendo algunos tramos de la tradicional competencia, como es el final en la Esquina Colorada.

Mientras que la Vuelta deberá esperar para su edición 40, dado que si se mantiene el nombre (lo que ocurrió en 2022) perderá su estatus 2-Pro Series, en el calendario de la UCI; se volverá a llamar Gran Prix del Pedal Club Olimpia, y tendrá siete etapas. Esta modificación, indica que el club organizador, y el gobernador electo, Marcelo Orrego, han dejado una puerta abierta para analizar la situación el año venidero. Anteayer, el actual diputado nacional y ex intendente de Santa Lucía, explicó que no había tiempo físico para organizarla, y la provincia no contaba con los dólares ("no hay en el país") necesarios para afrontar la inversión que demanda.

Dos de las tres clásicas que se disputarán son las más extensas en recorrido. La Mendoza-San Juan la Doble Difunta Correa, tendrán 180 kilómetros; mientras que la Doble Chepes y el Giro del Sol, ambas de 3 etapas, totalizarán 350 kilómetros.

La Selección viaja a Chile

Hoy, a las 7, partirá a Santiago de Chile el seleccionado argentino de ciclismo que participará en los XXIX Juegos Deportivos Panamericanos, que se están realizando en la capital del país trasandino. Los sanjuaninos Rubén Ramos y Maribel Aguirre integran la delegación, que dirige Walter Pérez.

El equipo que competirá en las pruebas de pista realizó ayer su último entrenamiento en el velódromo Vicente Chancay, escenario en el que trabajaron desde que culminó el Argentino. Se practicó en la partidas en la velocidad olímpica (foto), como de coordinación en la cuarteta de persecución.