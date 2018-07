Está. Gerardo Tivani, junto a la Municipalidad de Pocito, disputarán la temporada pistera en Rawson.

Se terminó la espera para los amantes del ciclismo. La temporada de pista regresa este domingo y cortará la anemia que, desde que culminó la temporada de ruta allá por marzo, vienen padeciendo de la ausencia del deporte que es uno de los más populares en la provincia. Lo cierto es que este domingo por la siesta la apertura se dará en el velódromo "Héroes de Malvinas" en Rawson.



Organizado por el Cicles Club La Bebida y el Club Sol Naciente, la jornada contará con 30 vueltas denominada "Bola de nieve" y 80 vueltas a los puntos. Entre los equipos continentales sanjuaninos todos le apostarán a la pista sabiendo que el Argentino se avecina y todos quieren ponerse a punto.



La Asociación Civil Mardan, que comanda Ernesto "Pollo" Fernández, es siempre uno de los más ganadores en la pista y este año con algunos regresos de ciclistas experimentados como Emiliano "Bam Bam" Fernández, Jorge Brunetta y Darío "Cata" Díaz, se anota unos puntos para ser candidato. El catamarqueño, ex SEP, se había alejado del ciclismo pero decidió volver y recién estará presente en la segunda fecha. Además, correrán Francisco Monte, Leonardo Rodriguez y José Astiasarán, en tanto que Laureano Rosas, otra de las flamantes incorporaciones del equipo naranja, continuará su preparación para llegar de la mejor manera a la temporada de ruta y es casi un hecho que no realizará la pista.



La Municipalidad de Rawson quiere sumar también y si bien no lo confirmó todavía, este domingo presentará a Víctor Arroyo, Kevin Castro, Angel Naveda y Benjamin Carrizo. Mientras que Facundo Cattapan recién se sumaría el próximo domingo.

Por más. Los hermanos Rubén y Duilio Ramos representarán, junto a Fernando Castro, a la Fundación Diberboll.

Por su parte la Municipalidad de Pocito iría con Gerardo y Diego Tivani, Pedro González y Josué Moyano, ausente estará Hector "Willy" Lucero quien estará recién en la tercer fecha por compromisos asumidos con la escuelita de ciclismo infantil que él dirige.



En tanto que la Fundación Diberboll también se presentará con los hermanos Rubén y Duilio Ramos, quienes culminaron la temporada de ruta con una exitosa participación tanto en los Campeonatos Argentinos como en los Panamericanos y buscarán con la temporada de pista, llegar de la mejor manera a la ruta en octubre próximo. Con ellos estará únicamente Fernando Castro, mientras que Matías Vila junto con Cristian Flores, otra de las incorporaciones, se sumarán recién en la ruta.



Lo que resta definir es la Agrupación Virgen de Fátima, quien posiblemente presentará una formación con Leandro Velardez, Juan Avellá y Washington Roberto.

La entrada en el velódromo rawsino costará 40 pesos y habrá sorteos donde el premio mayor será una bicicleta.



Entre las damas, la multicampeona de ruta Maribel Aguirre también será de la partida aunque desde la segunda fecha, ya que decidió postergar el inicio para llegar de la mejor manera.



El resto de quienes conformarán la plantilla en la pista está por definirse pero lo que se sabe es que la temporada a disputarse en el "Héroes de Malvinas" tendrá sus atractivos cada fin de semana de invierno y serán ellos quienes le pondrán el calor que hace falta.





Para todos los gustos



La actividad de este domingo en el velódromo "Héroes de Malvinas" arrancará a las 15 horas cuando los Juveniles (2004-05) salgan a la pista para disputar 30 vueltas puntuables. A las 15,30 los Juniors, Elite, Promo y Master disputarán las 30 vueltas denominadas "Bola de nieve" que serán obligatorias para poder competir en la carrera a los puntos. A las 16 será el turno de los Juveniles 2002-03 quienes realizarán 35 vueltas puntuables. A las 16,45 los Juniors, Elite, Promo y Master disputarán el plato fuerte con 80 vueltas puntuables con diez embalajes, con puntaje doble en la cuarta y en la última vuelta.



El Cicles Club La Bebida y el Club Sol Naciente inscribirán en la sede de la Federación Ciclista Sanjuanina (Av. Rawson 860 Sur, Capital), desde las 17 hasta las 21 horas. La inscripción será sin costo. Esta primera fecha repartirá 15 mil pesos en premios