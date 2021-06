Ya pasaron ocho de las 30 fechas del Federal "A" y Desamparados está tercero en las posiciones. Para el director técnico Cristian Bove, la clave fundamental del presente de su equipo que sumó dos triunfos tras el parate, fue cambiar el libreto, "armamos el equipo de atrás hacia adelante y vamos encontrando el equilibrio", expresó el DT.

El empate ante Peñarol le sirvió a Desamparados. En ese partido que culminó 3-3 con sendos errores que le costaron goles, el cuerpo técnico se abocó de lleno a corregir las fallas y según Bove, ahí están las claves para que Sportivo haya sumado seis puntos ante Estudiantes de San Luis e Independiente de Chivilcoy. "La defensa empezó a funcionar bien, ya había dado muestras ante Madryn pero en el partido contra Peñarol se resintió aunque reconozco que en ese partido se movieron nombres. A partir de ese partido volvimos a las fuentes, a trabajar de atrás hacia adelante. Trabajamos mucho los errores y logramos corregirlos y ahora vemos los resultados", comentó.

"Estamos para pelear el ascenso. Estamos donde nos habíamos propuesto estar". CRISTIAN BOVE - DT de Desamparados

Siguiendo su análisis, Bove comparó a su equipo con el Desamparados del torneo anterior: "Hay una virtud enorme que es tener un equipo que en cualquier momento hace un gol, por eso nuestra mayor preocupación es tratar de que no nos conviertan. Antes era al revés, estabamos fuerte atrás y no podíamos convertir. Hoy tenemos un equipo más ofensivo y la idea es lograr un equilibrio cuando logremos eso vamos a funcionar mejor", expresó.

Desamparados ganó el domingo ante Independiente con lo justo, sufriendo en el final. Sin un juego vistoso, cosechó un triunfo clave que lo puso en el podio del torneo. Sobre el nivel futbolístico de sus dirigidos, Bove expresó la importancia de ganar quizás sin jugar bien. "Lógicamente que me gustaría ganar todos los partidos 3 a 0 pero estamos en un torneo muy duro y lo más importante es sumar y mantener la pelea por nuestro objetivo. A veces lo logramos y jugamos un fútbol vistoso y a veces no podemos. Con el plantel que tenemos creo que podríamos ser un equipo que juegue más lindo pero ahora lo importante es ganar", valoró.

Con la cuarta parte del torneo disputada, que Desamparados esté tercero (el primero pasa a la final por el ascenso y los 7 restantes irán por el segundo ascenso) para el DT no es casualidad, es más, Bove se anima a decir que podría estar más arriba si hubiese ganado ante Camioneros (se lo empataron sobre la hora). "Sabíamos que las primeras 5 o 6 fechas iban a ser duras, así y todo estamos arriba, donde queríamos estar. No me sorprende porque estaba en nuestros objetivos, es justo".

Mientras ya preparan un partido clave ante el escolta Cipolletti el próximo domingo, Bove no tiene problemas para decir que Desamparados se armó para pelear a lo grande. "Estamos para pelear el ascenso. Elegimos bien, buenos jugadores y buenas personas. Priorizamos calidad y no cantidad. Hoy tenemos un plantel donde hay 10 jugadores de afuera, 10 sanjuaninos y 10 son del club y todos están para jugar. Todos lo demuestran con actitud cuando les toca entrar", comentó.

Hoy vuelven

Tras la jornada de descanso de ayer, los planteles de Desamparados y Peñarol retornarán a las prácticas hoy. El Víbora arrancará por la mañana con trabajos en el gimnasio en el club. Desde el martes y hasta el viernes lo hará en turno vespertino, sabiendo que el viernes viajará a Río Negro. Por su parte, Peñarol retornará a los entrenamientos por la tarde, ya pensando en el partido ante el líder Deportivo Madryn.