Lionel Messi no anda con vueltas. Sabe que las finales perdidas en los últimos años por la Selección Argentina son “un peso” sobre la generación de futbolistas que encabeza. Aunque sabe que el Mundial de Rusia puede ser la última posibilidad de reivindicarse, dejó una queja por la poca valoración: "Cualquier selección que llegue a tres finales es valorada, a nosotros nos dicen 'pechos fríos' o 'cagones'".

A un mes del inicio de la cita mundialista, el capitán argentino dejó en claro que el conjunto que conduce Jorge Sampaoli está obligado a llegar hasta el último fin de semana de la competencia que se disputará en tierras rusas.

“Hacer un buen mundial es estar entre los cuatro mejores, Argentina merece estar ahí por la historia que tiene", afirmó Messi este martes durante una entrevista al programa Líbero con TyC Sports.

La imagen de Messi mirando la Copa del Mundo luego de la final perdida ante Alemania cuatro años atrás es una de las (tristes) postales más recordadas para el fútbol argentino. Y el jugador del Barcelona no oculta lo que eso significa para él y sus compañeros.

“Somos los primeros en querer ser campeones, haber llegado a tres finales y no ganar ninguna es un peso que tenemos. Queremos romper esa barrera”, resaltó, más allá de que después reivindicó el hecho de que haber arribado hasta esas instancias decisivas.

Además del Mundial de Brasil y de la Copa América en Chile, la final perdida en Estados Unidos ante el país trasandino generó la renuncia momentánea del capitán al seleccionado argentino, que rápidamente recapacitó y decidió seguir vistiendo la camiseta albiceleste.

"Lo pensé y me di cuenta que sería dar un mensaje erróneo para todos los que pelean por sus sueños; hay que seguir luchando e intentar conseguir lo que uno quiere", recordó.

"Siempre juego para ganar, sufro perder y soy competitivo en todo. No se nos dio siendo merecedores, porque fuimos más que el rival y no ganamos", dijo al respecto.

Pero también resaltó que el resultado es secundario a la hora de amar el fútbol como él lo hace. "Veo a mis hijos y sobrinos jugar y les digo que se diviertan más allá del resultado. Tienen que disfrutar del fútbol, no es sólo ganar y perder. Es un deporte hermoso que te da mucho más", reflexionó el capitán de la Selección.

Respecto de la última gira del equipo de Jorge Sampaoli en el que el rotundo 6-1 en contra de España generó un cimbronazo puertas para adentro. "Fue un resultado mentiroso porque Argentina mereció mucho más. Hicimos un gran primer tiempo, con situaciones claras", estimó Leo.

Del actual DT de la Selección, el casildense Sampaoli, Messi dijo que "todo lo que hace, lo vive con intensidad". "Le pone todo a lo que hace: el entrenamiento, el día a día y el partido, obviamente. A mí ya me había dicho personalmente que creía que yo era el mejor de la historia. Después que lo dijo públicamente y no lo esperaba".

Además, habló de los candidatos a levantar el trofeo de la Copa del Mundo. "Brasil llega muy bien. Tuvo la mala suerte de que Neymar se lesionó y estuvo parado un largo tiempo. No sé si es bueno o malo porque va a llegar descansado y como es él se va a poner bien rápidamente. Colectivamente está muy bien. Se defienden bien y te definen de contra. Saben lo que hacen y tienen todo mecanizado a nivel grupal", analizó.

"También España por los jugadores y la manera que tiene de jugar. Alemania porque siempre está ahí y Francia porque tiene muy buenos jugadores, pero algunos son muy jóvenes", continuó con la reflexión.

Respecto de su amigo Sergio "Kun" Agüero dijo que "es un jugador fundamental para la Selección, al igual que el Pipa". "Que él esté bien es una complicación contra cualquier defensa. A nivel personal creció muchísimo con Guardiola porque te hace ver cosas que uno no se da cuenta dentro de la cancha. Lo noto en su manera de jugar. Es otro y creció muchísimo".

El compañero del Kun en el City de Guardiola es Nicolás Otamendi, pilar de la defensa del equipo argentino, y de quien Messi no ahorró elogios. "También creció mucho el último año. Hoy por hoy es uno de los mejores del mundo. Viene demostrando estos últimos años en la Selección que es fijo y que con él nos sentimos muchísimo más seguros".

Por último confesó que si pudiese volver el tiempo atrás cambiaría su definición frente a Manuel Neuer en la final de Brasil 2014. "Viendo el video y el momento me doy cuenta que no le pego bien. Le pegaría igual pero con más empeine. le pegué mal y me gustaría volver atrás a tener esa situación", confesó el crack.