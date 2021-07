El atleta más veloz de la historia, el inigualable jamaiquino Usain Bolt, tenía una frase de cabecera sobre su proceso para cada Juego Olímpico que participaba: "Yo entrenaba 4 años para correr sólo 9 segundos. Hay personas que por no ver resultados en dos meses se rinden y lo dejan. A veces el fracaso se lo busca uno mismo", predicaba. El moreno ostenta hoy los récords mundiales de 100 y 200 metros, y sumó ocho oros olímpicos en fila. Es una leyenda viva. Y si este superdotado pudo explicar así parte de su éxito, la actuación de Los Pumas en el rugby, dentro de la modalidad seven, con el bronce obtenido antenoche al superar 17-12 a Gran Bretaña en "Tokio 2020", también cuenta con sus argumentos. En ese sentido, referentes locales del ambiente de la ovalada como un exjugador de Los Pumas, técnicos y dirigentes coincidieron en que es el fruto de un proceso largo que hoy ve en esta medalla, la primera de la delegación argentina en estos Juegos, su anhelada recompensa. Según ellos las virtudes se bifurcan aunque sin restarle importancia a ninguna: un gran entrenador (Santiago Gomez Cora), un proyecto a largo plazo apuntalado desde la Unión Argentina de Rugby y también la mezcla exacta de un plantel que venció las adversidades de, por ejemplo, entrenarse por separado en tiempos de pandemia.

"Tengo un orgullo muy grande de que estos jugadores nos hayan representado tan bien. Se hicieron las cosas bien durante muchos años y acá está el resultado. Por ejemplo, haberse metido en el circuito internacional de Seven y medirse con los mejores de la especialidad. También, a diferencia de lo que se hizo en "Río 2016", no sumar jugadores de Los Pumas de 15, sino mantener el plantel de seven siempre. Eso les dio confianza a estos jugadores y demostraron que eran los correctos", puntualizó Martín Schusterman, el sanjuanino que formó parte del plantel nacional que salió tercero en el Mundial de "Francia 2007".

Santiago Gómez Cora es mucho más que el entrenador de este grupo. Es su alma matter. "Jugó hasta el 2010 y desde el 2013 se hizo cargo de la conducción técnica. Haberlo mantenido en el cargo y confiado en él está dando sus resultados. Es una combinación de factores que hacen que hoy se pueda dar este logro tan importante como es una medalla en un Juego Olímpico", destacó Ricardo López, entrenador de selecciones locales.

La UAR también cuenta con su porción de responsabilidad ya que el plantel se encuentra rentado para que se dediquen full time al seven. "Forman parte del grupo de jugadores de Alto Rendimiento de la UAR y también de la Secretaría de Deportes de la Nación. Cuentan con obra social, salarios e incluso se les brinda los estudios como por ejemplo en el caso de Gastón Revol, quien se recibió el año pasado de Contador. Son cosas importantes para que los rugbiers se dediquen solo a jugar", añadió Juan Sansó, presidente de la Unión Sanjuanina de Rugby.

Mientras que por su lado, el exjugador, Juan Dubos, subrayó que "esto es en gran medida por haber mantenido una forma e idea de trabajo. Se sostuvo al técnico pese a por momentos no contar con los mejores resultados. Además, fue capaz de darle una metodología de juego propia y brindarle a sus jugadores las herramientas como para hacerle frente a rivales más potentes o mejores técnicamente. Sin dudas estamos entre los mejores equipos de seven del mundo".

Bolt ya no corre más pero su "receta" olímpica encuadra en cualquier logro de esa magnitud. Los Pumas de seven son una clara muestra de ello.

Polémica

En pleno festejo, el cordobés Lautaro Bazán Vélez le dedicó la medalla a su novia que "se comió miles de p...". El jugador hacía referencia a las dificultades que afrontó su pareja en la preparación, y luego lo hizo claro en las redes sociales donde puntualizó esta idea.

Frases de bronce

SANTIAGO GÓMEZ CORA - DT

"Hace tres días que no duermo nada, no puedo disfrutar este momento. Tengo claro que cuando anhelas algo, lo lográs. Este equipo hace lo imposible para cumplir sus sueños".

MARCOS MONETA - Jugador

"No me importa ser try man del torneo. Tener la medalla colgada es lo que vinimos a buscar. Desde que empezó la pandemia nos pusimos el objetivo de pasar semis y jugar el podio".

IGNACIO MENDY - Jugador

"Todavía no caigo del último try. No sabía si apoyar la pelota o si correr. Es una sensación muy linda, inexplicable. Lo soñé todos los días cuando me iba a dormir".