Los máximos protagonistas de la caliente -en clima y acciones- tarde final del piñón fijo, marcan el ritmo del pelotón. Rosas ganó la Bola de Nieve y el Scratch, cedió terreno en las puntuables y el reglamento premió al pibe pocitano.

La temporada de ciclismo en pista terminó como empezó, con la victoria de un ciclista junior que allá por inicios de agosto sorprendió al mojarle la oreja a los grandes, Rodrigo Díaz. El mismo que ayer, sacó a relucir su calidad y con un segundo puesto (Bola de nieve) y dos terceros (Scratch y Vueltas a los puntos) consiguió igualar en puntaje a Laureano Rosas, quien ya festejaba una victoria para la que trabajó a destajo junto a su equipo Puertas de Cuyo. En ese momento no se conocía que al hombre de Las Flores, lo había empardado en sus puntos el joven de 17 años, vecino del barrio San Martín en Pocito.



Con el hecho consumado, ambos sumaban 14 puntos, primó la mejor posición del chiquilín que corre para la Municipalidad de Rawson en las 80 vueltas a los puntos. El reglamento favorece a quien ocupó la mejor ubicación en la prueba de fondo, la de mayor exigencia que fue ganada por Emiliano Ibarra, compañero de equipo de Rosas.



La tarde, que no había comenzado bien por la discusión de generó la definición de la prueba denominada "Bola de Nieve", prosiguió peor por una pelea entre dos ciclistas (ver recuadro) y terminó bien, pero con algunos actores principales menos por la decisión de abandonar las acciones por la mayor parte del equipo municipal pocitano que entendió haber sido perjudicado por la descalificación de uno de sus hombres (Duilio Ramos) y se retiró sin disputar las vueltas a los puntos.



La presencia de 38 corredores inscriptos, con la visita de la selección sub23 de San Luis y la sumatoria de giros que se dio en las tres competencias, conformaron un espectáculo atractivo que fue seguido atentamente por unas 200 personas que soportaron con estoicismo el intenso calor de la tarde.



A la última fecha del calendario del piñón fijo no asistieron los ciclistas de los equipos del SEP San Juan y de la Agrupación Virgen de Fátima quienes el sábado participaron de una carrera en Chilecito y prefirieron descansar antes que exponer sus físicos a un esfuerzo que podía ser desgastante para los físicos de algunos hombres de la Selección Sanjuanina que desde el jueves competirá en los Campeonatos Argentinos de Pista que se disputarán en el velódromo "Ernesto Contreras" que la Asociación Mendocina tiene al pie del Cerro de la Gloria. Nombres como los de Héctor Lucero, Nicolás Tivani, Nicolás Naranjo y Santiago Sánchez no integraron el pelotón pistar de ayer, circunstancia que no le resta brillo a la prolija y eficiente tarea de un juvenil que ya usa pantalones largos.

Emocionante final tuvo el scratch. Ganó Rosas que sorprendió embalando y luego se bancó el ataque de Arroyo y Díaz.



La perla negra de la tarde

No es la primera, ni será la última vez que dos deportistas, en este caso ciclistas, se peleen a golpes de puño por un tema deportivo. La actitud tan inentendible como inexplicable, puede llegar a "entenderse" pero no a compartirse. Duilio Ramos y Diego Tivani se equivocaron feo. Lo que no puede admitirse es que dentro de la pista haya gente sin función definida, como un energúmeno que agredió con una piedra a Ramos, exacerbando más los ánimos y la confusión.

Diego Tivani y Duilio Ramos se trenzaron a golpes, generando un escándalo que incluyó a algunos personajes que nada tienen que hacer en la pista.