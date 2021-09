El bochorno tras las suspensión del encuentro por Eliminatorias entre los seleccionados de Brasil y Argentina continúa sumando capítulos y detalles a la historia. Ayer, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) acusó a un empleado de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de falsificar las declaraciones juradas de los cuatro futbolistas del seleccionado "albiceleste" acusados de incumplir la normativa federal de migraciones en ese país. En tanto que después, el presidente de la FIFA Gianni Infantino también se expresó por el tema.

Lo curioso de la denuncia, según los documentos que publicó el portal O Globo, fue que el nombre de la persona señalada: Fernando Ariel Batista, coincide con la identidad del DT del seleccionado Sub-20 y olímpico, quien no estuvo en ningún momento con la delegación que llegó el viernes a Brasil desde Caracas, Venezuela. Así, el "Bocha" Batista se vio involucrado en el escándalo y tuvo que salir a aclarar que no tiene "nada que ver" con el asunto y que ni siquiera viajó con el plantel del seleccionado mayor. "Me da bronca que salga mi nombre ahí. Estoy en Buenos Aires y no pasé ni por Venezuela ni por Brasil", dijo un atónito Batista. Los documentos publicados por el periodista y escritor brasileño Octavio Guedes en el portal de O Globo también detallan los puntos clave de la investigación que inició Anvisa desde el viernes hasta la decisión de ingresar intempestivamente al campo de juego del estadio Arena Corinthians de San Pablo para suspender el partido a los 5 minutos del primer tiempo. Según el informe, Anvisa se puso en contacto con las autoridades sanitarias de San Pablo y después con la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para informar el problema. El sábado, los agentes sanitarios participaron de una reunión junto a representantes de la Conmebol, la CBF y la AFA donde se orientó a los dirigentes argentinos a formalizar un pedido de excepción para los jugadores Martínez, Buendía, Romero y Lo Celso. El pedido de Anvisa fue de "máxima urgencia" pero aducen que Argentina no realizó dicho pedido.

La FIFA será quien tome la determinación tras la suspensión del clásico sudamericano.

Infantino, hizo después un llamado de atención a la comunidad del fútbol para hacer frente a los retos derivados del covid-19 e invitó al diálogo. "Ustedes vieron que sucedió en el juego entre Brasil y Argentina, los dos equipos sudamericanos más gloriosos". Aseguró que "las selecciones tienen que respetar las normas sanitarias cuando los jugadores van a jugar".

La casa madre del fútbol acusó recibo de los primeros informes del partidos y que serán los órganos disciplinarios los encargados de analizar la información contenida para tomar la correspondiente decisión. El reglamento de la FIFA bien expresa que: "Si una federación se retira, si un partido no se pudiera disputar o si se suspendiera de forma definitiva por causas de fuerza mayor, la FIFA decidirá las medidas que se deban adoptar y las acciones necesarias. En el caso concreto de que un partido no llegara a disputarse o si se suspendiera de forma definitiva por causas de fuerza mayor, la FIFA podrá decretar su repetición".

¿Cuándo se dará la resolución del fallo? Se cree que la decisión tomará un tiempo, a que los equipos estén clasificados. Se estima que la resolución llegue recién el año que viene, cuando se hayan calmado las aguas.

El Flaco pegó

César Luis Menotti (foto), actual director de Selecciones Nacionales de la AFA, se refirió este lunes a la suspensión del partido entre la Argentina y Brasil en la ciudad de San Pablo y aseguró que "es ridículo todo lo que sucedió".

"Yo estoy en el fútbol desde 1960... Nunca en mi vida vi una cosa igual. La intervención política que sucedió ayer no la puede explicar nadie, es insólito. Es totalmente ridículo lo que sucedió", señaló Menotti respecto al escándalo generado por las autoridades sanitarias brasileñas.

En esa línea, añadió: "Acá hay una maniobra política que tiene que ver con Brasil y que, para poder estar seguros de esto, vamos a ver las determinaciones que se tomen posteriormente. Cualquier decisión que se hubiese tomado, más allá de con razones o sin razones, no puede ser cuando los jugadores están en cancha. Da la impresión de una demostración de poder para que todo el mundo vea".

HOY LARGA LA VENTA PARA ARGENTINA-BOLIVIA

Expectativa por las entradas

Desde que empezó la pandemia esta será la primera vez con público.

Las entradas para el partido Argentina-Bolivia en el Monumental, que se jugará pasado mañana y será el primero con público en el país durante la pandemia de coronavirus, se pondrán a la venta en las próximas horas, una vez emitido el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que formalice la autorización para el ingreso de hinchas.

Fuentes gubernamentales adelantaron a Télam que la publicación en el Boletín Oficial se aguarda para hoy, por lo que quedará todo en condiciones para iniciar la comercialización a través de la plataforma autoentrada.com.

Cerca de 17.000 localidades serán puestas a la venta con premios de 2.500 para las generales y desde 4.000 para las plateas. Un lote de 4.000 tickets será destinado al protocolo. El gobierno argentino autorizó un aforo del 30 por ciento en el estadio Monumental.