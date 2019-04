Pablo Pérez, ex jugador de Boca Juniors y actual futbolista de Independiente, asistió al programa Podemos Hablar y dio una llamativa respuesta cuando le preguntaron si hubiera preferido poder jugar el Mundial de Rusia con la Selección Argentina o ganarle a River la Superfinal de la Copa Libertadores.

As ex capitán de Boca respondió: "Uh, me mataste... de las dos estuve cerca. Hubiera querido ir al Mundial porque la camiseta de la Selección no se negocia con nada, creo que defender el país es lo más lindo que hay y más jugando al fútbol como nos gusta a nosotros".

Asimismo, contó detalles sobre la fallida Superfinal de la Copa Libertadores, que fue suspendida luego de que el micro que transportaba al plantel xeneize fuera agredido a piedrazos por hinchas de River.

Una vez en la mesa junto al resto de los invitados, Pérez fue consultado por Andy Kusnetzoff sobre aquella jornada violenta de noviembre del año pasado.

"Estábamos camino a la cancha de River, todos contentos y cantando canciones de Boca. De un segundo al otro nos encontramos en un momento muy difícil que no tiene nada que ver con el fútbol", reflexionó el jugador.

El ex Boca dijo también que "no puedo justificar la maldad que tiene una persona, sea del cuadro que sea" y consideró que si bien "fue con la camiseta de River pero podría haber sido de cualquier otro equipo".

Pérez, que sufrió una lesión en su ojo izquierdo por los piedrazos contra el colectivo, confesó: "Estaba shockeado. No sabía si ir al hospital, una vez que fui no sabía si tenía que volver, si se jugaba o no. Era para pasarlo para otro día porque ya se había arruinado la fiesta".

"Quería volver lo más pronto posible para que se juegue el partido porque hasta tenía miedo que se suspendiera y que no se jugara más", agregó.

Como ya contó en otra oportunidad, el volante dijo que "Guillermo (Barros Schelotto) pidió que volviera rápido a la cancha", pero reveló: "Cuando volvimos nos volvieron a tirar piedras, se ve que la policía no estaba muy capacitada para parar esa gente".

A pesar de la tensión y el mal momento que estaban viviendo los jugadores de Boca, Pérez dejó en claro cuál fue su deseo con respecto al futuro de aquel partido: "Si bien no estábamos preparados, queríamos jugar igual".

La salida de Boca

Pablo Pérez dejó de ser jugador de Boca en enero de éste año y se convirtió en refuerzo de Independiente. Mucho se especuló sobre los motivos de su cambio de equipo después de perder la Superfinal con River.

"Viví muchas cosas lindas y muchas cosas malas. Fueron cuatro años muy agitados pero muy lindos. Un club apasionado en el cual tengo muchos amigos. Lo disfruté al máximo y cuando me fui dejé una parte de mi carrera y de mi vida muy importantes", expresó el futbolista.

Al respecto de su salida del club xeneize, dijo: "No sé por qué me fui. Me tocó irme y es mejor dejarlo ahí".

"Hacha y tiza desde chiquito"

Luego de referirse a la Superfinal de la Copa Libertadores y al cambio de club, Andy Kusnetzoff le preguntó: ¿Es verdad que tu primera amarilla fue en un cumpleaños de 13?

A lo que Pablo Pérez respondió, con humor: "No, a lo que vos te referís es que a los 12 años me regalaron una plaqueta con una tarjeta amarilla por la cantidad de amarillas que tenía a los 12 años". Y a continuación, bromeó: "Era hacha y tiza de chiquito...".