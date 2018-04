Por segunda vez se verán las caras sobre un cuadrilátero Cecilia Román y Ana Lozano. La campeona mundial sanjuanina expondrá su cetro ecuménico ante la venezolana, tras un primer choque accidentado.

Como dice la canción de Chico Novarro, el sábado que viene no será -en San Juan- ‘un sábado más’. Habrá boxeo en el ‘Mocoroa’ y como la propuesta es más que interesante y el valor de las entradas accesible, se espera que las instalaciones del estadio ‘Armando Quiroga’ sean una caja de resonancia del aliento de los aficionados sanjuaninos que vayan a apoyar a quien es su crédito, en este caso, Cecilia Román.



La sanjuanina, campeona mundial gallo de la FIB (Federación Internacional de Boxeo), le dará revancha a la venezolana Ana Lozano luego de la noche negra del 15 de diciembre pasado cuando una decisión extemporánea del árbitro Hernán Guajardo descalificó en el segundo round a la visitante luego que con un preciso cross derecho tirará a la monarca. Román había sufrido un corte, producto de un deliberado cabezazo en el primer asalto, y la mala decisión del árbitro dejó flotando en el ambiente el fantasma del ‘despojo’ a la retadora de una posible victoria.



Por la historia reciente y el pedido de ambas para que se realice la revancha, el choque adquiere ribetes por demás atractivos. Será una prueba de fuego para Román, que debe ratificar todo lo bueno que hizo cuando ganó la corona venciendo a Carolina Duer y una posibilidad latente para Lozano de tratar de arrebatarle el título.



La reunión tendrá cuatro peleas profesionales, en dos de ellas habrá noveles púgiles sanjuaninos y seis entre los amateurs. Como los combates complementarios son televisados por TyC Sports para Boxeo de Primera ‘Promocional’ (son emitidos luego de la transmisión de la velada), la acción comenzará a las 19,30.



El valor de las entradas es de $100 y se podrán adquirir anticipadamente.

Venta anticipada Las entradas para la velada se venderán, única y exclusivamente, en las boleterías del club Mocoroa. Pueden adquirirse desde mañana de 10 a 14 y de 19 a 22. Y el sábado, en horario matutino y desde las 18. El valor de los boletos es de $100.



EL PROGRAMA



Combates amateur: Matías Castro vs. Nicolás Palavecino (81 kg); Rodrigo Bronia vs. Gonzalo Romero (64 kg);



Matías Sierra vs. Franco Gauna (75 kg); Gabriela Páez vs. Macarena Moreno (50 kg); Esteban Gutiérrez vs. Luciano Chacón (52 kg) y Jerónimo Vals vs. Leonardo Cortez (59 kg).



Las peleas profesionales son: a cuatro asaltos, Lucas Araya (0-1-0 /San Juan) vs. Ramiro Martínez (2-0-0, 1KO / San Luis), en peso welter y, Leonardo Luna (1-1-0 / San Juan) vs. Andrés Raúl Panguilef (debutante / Mendoza), en ligero.



En el semifondo, por el título Fedebol (AMB) de peso welter, combatirán a nueve asaltos (NR: esa es la extensión por reglamento): Jeremías Nicolás Ponce (15-0-0, 10KO / Buenos Aires) y Williams Martín Severo Moreira (13-7-2, 5 KO / Uruguay).