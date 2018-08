Villano conocido. El cordobés Cristian Pavón le convirtió a su exclub y por eso decidió no festejarlo. Lo saludan sus compañeros, entre ellos el sanjuanino Emmanuel Mas (3).

El actual bicampeón argentino, Boca, con la presencia de titular del defensor sanjuanino Emmanuel Mas, empezó con buen pie su camino en la Superliga 2018/19 al vencer a Talleres en La Bombonera por el gol que Cristian Pavón marcó a los nueve minutos del primer tiempo en un partido en el que el arquero del equipo cordobés Guido Herrera le contuvo un penal a Carlos Tevez en el complemento. El juego se dio en el horario poco habitual de las 11 debido a que el xeneize tiene previsto viajar a España para disputar la Copa Joan Gamper el próximo miércoles ante el Barcelona de Messi. De esta manera, el xeneize suma nada menos que 609 días como puntero del torneo doméstico.



El tanto llegó tras un remate de Pavón apenas saliendo del área grande luego del despeje de Brian Montenegro de un córner en favor de Boca. El delantero ejecutó un derechazo hacia el costado izquierdo del arco que se desvió en Leonardo Godoy y terminó venciendo la resistencia de Herrera. Sin dudas, fue el arranque soñado para el local que se puso arriba muy rápido en el marcador.



No hubo en el equipo de Guillermo buenas conexiones futbolísticas en el primer tiempo pero al equipo le alcanzó con el buen nivel de sus individualidades, algo que ya ocurría en la temporada pasada y que ayer se repitió.



La mejor jugada del partido terminó con una fallida definición de Carlos Tevez. La empezó Naithan Nández en su propio campo, continuó con la corrida y el buen desborde y centro de Leonardo Jara para que el Apache se quitara de encima a su marcador, el ex Boca Juan Cruz Komar, con un caño de excelencia para quedar mano a mano con el arquero Guido Herrera, quien le achicó el ángulo de la definición y luego rechazó el remate de Carlitos.



La T sufrió el tempranero gol de Boca pero en los más de 35 minutos que jugó tras la caída de su valla se mostró incapaz de hacerle daño a un rival que le dejó espacios, fundamentalmente en la zona defensiva.



El equipo cordobés, que protagonizó una destacada Superliga en la temporada anterior y que logró clasificarse a la Copa Libertadores del 2019, salió al complemento con mejor actitud pero no pudo doblegar al Xeneize.



El complemento mostraría un juego más vertiginoso por parte de ambos, Boca en su objetivo de definir el marcador, y Talleres por su intención de cosechar aunque sea un punto, lo que abrió los espacios y ofreció más de una oportunidad para cada uno.

Boca quiere obtener en esta Superliga su primer tricampeonato en la era profesional.



La situación más clara para el local estuvo en los pies de Tevez a los 6 minutos de juego, cuando ejecutó un penal que Godoy le había hecho a Mas. El Apache ejecutó un disparo a media altura, sobre la derecha del arquero Guido Herrera, quien le contuvo el disparo. Ya a los 21 de la parte final Carlitos fue reemplazado por Ramón Wanchope Ábila, recibiendo el Apache una amplia ovación de los hinchas que coparon la Bombonera para este debut en la Superliga.



Talleres, en tanto, reclamó un penal por mano de Pablo Pérez en una jugada que el arquero Esteban Andrada salvó de manera brillante ante el remate de Juan Edgardo Ramírez a los 26 del complemento.



El partido finalizó con triunfo para Boca por la mínima y así el equipo de Guillermo Barros Schelotto inició de la mejor manera su camino hacia el triplete.

Claves

Eficaz

Boca anotó en su primera llegada al arco de Talleres. Lo hizo mediante justamente el cordobés Pavón, quien por respeto a su exequipo decidió no celebrarlo e incluso hacer el gesto de "disculpas" en su regreso al campo xeneize.

Superioridad

El bicampeón argentino contó con varias chances, sobre todo, en el arranque del complemento como para estirar la diferencia.



Le faltó puntería en sus atacantes, siendo el caso más destacado el penal que ejecutó Tevez y que le atajó Herrera.

Escaso

Las ganas que le puso Talleres no fueron suficientes como para llegar a inquietar a Boca. Las diferencias entre cada equipo a nivel individual y colectivo resultaron muy notorias, pese a que la ventaja en el marcador fue de un gol.