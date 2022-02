El seleccionado argentino masculino de vóleibol, ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con los sanjuaninos Bruno Lima, Matías Sánchez y Federico Pereyra, debutará en la Liga de Naciones (VNL) 2022 contra Polonia en Ottawa, Canadá, el 8 de junio.



La Federación Internacional de Vóleibol (FIVB) dio a conocer hoy el fixture del torneo anual de selecciones de mayor nivel y el equipo que dirige Marcelo Méndez jugará la primera semana de la competencia en Canadá contra Polonia, Alemania, Serbia e Italia.



La VNL, que en 2021 se jugó íntegramente en Italia por la pandemia, volverá a adaptar su formato este año, con tres semanas de competencia que tendrán a la Argentina en Ottawa, Ciudad Quezon (Filipinas) y Osaka (Japón) junto a las mejores selecciones del mundo.



El primer desafío será en la ciudad canadiense, entre el 8 y el 12 de junio, por la Zona 2. El seleccionado de Méndez enfrentará a Polonia (8/6 a las 14.30); Alemania (9/6, a las 9); Serbia (10/6, a las 9) e Italia (12/6, a las 12) en Canadá. En la segunda semana, los argentinos se trasladarán a Ciudad Quezon, Filipinas, para medirse con Japón, Eslovenia, Rusia y Países Bajos en la Zona 3, del 21 al 25 de junio.



El cierre de la Ronda Preliminar será del 5 al 10 de julio en Osaka, Japón, ante Canadá, Australia, Francia y Estados Unidos como parte del Grupo 5.



El seleccionado argentino, que en 2021 le ganó 3-2 a Brasil por el tercer puesto para volver a subirse a un podio olímpico después de 33 años, tendrá este año el Mundial de Rusia, en agosto, como principal objetivo deportivo.



El fixture completo de Argentina en la VNL 2022 es el siguiente:



Grupo 2 – Ottawa, Canadá



8/6 14.30 vs Polonia



9/6 9.00 vs Alemania



10/6 9.00 vs Serbia



12/6 12.00 vs Italia







Grupo 3 – Quezón, Filipinas



21/6 5.00 vs Japón



23/6 5.00 vs Eslovenia



24/6 1.00 vs Rusia



24/6 21.00 vs Países Bajos







Grupo 5 – Osaka, Japón



5/7 3.00 vs Canadá



7/7 21:40 vs Australia



8/7 21.40 vs Francia



9/7 21.40 vs Estados Unidos