Desahogo. El festejo de los jugadores dedicado a los hinchas albicelestes que se dieron cita en la capital ecuatoriana, y que fue el descargo equivalente al sufrimiento previo.

Argentina y Lionel Messi, esa mezcla indisoluble que solamente se permite la magnificencia del crack rosarino, se clasificaron anoche en la altura de Quito al Mundial de Rusia 2018 en la última fecha de la eliminatoria sudamericana, después de vencer 3 a 1 a Ecuador con tres goles de "Lío" que lo afirmaron en el pedestal de la historia del fútbol argentino.



Es que Argentina llegó a este compromiso final fuera de nómina para ir a Rusia, en el sexto lugar, y cuando la posibilidad de quedarse sin Mundial como en México "70 estaba corporizándose, apareció la magia de "Lío" para evitar el final anticipado de esta Generación Messi que ya se ganó su lugar en la historia.



Y para que todo tuviera un oropel épico, que apenas superado el medio minuto de partido los ecuatorianos se pusieran en ventaja tras las dudas de Mascherano y Mercado, con un tanto convertido por Romario Ibarra.



Pero después Argentina se empezó a afirmar a partir de Enzo Pérez del medio hacia la izquierda y Eduardo Salvio por derecha y por afuera. Con eso le alcanzó a Argentina para hacer pie en el medio ante una defensa que no ofrecía garantías.



Pero la diferencia empezó a marcarla arriba y por izquierda con los encuentros entre Di María y Messi, que llegó al empate convirtiendo casi debajo del arco como suele hacerlo en Barcelona.



Y después fue "Lío" el que se cargó el equipo al hombro para, en otra acción en la que pivoteó Benedetto en la acción previa, poner el 2-1 clasificatorio con un zurdazo al ángulo.



Para la segunda mitad Argentina buscó manejar los tiempos del partido tratando de imponer condiciones siempre lejos del arco de Sergio Romero. Hasta que apenas superado el cuarto de hora apareció otra vez Messi para acelerar en tres cuartos de cancha y con un zurdazo combado al ángulo derecho determinar anticipadamente la clasificación argentina al Mundial que tan en peligro había estado hasta ayer mismo.



Y todo por Messi, que llegó a los 61 goles en la selección, a los 21 como máximo anotador de eliminatorias junto a su amigo, el uruguayo Luis Suárez, y además llegar a 7 conquistas en estas 18 jornadas para "salvar" a Jorge Sampaoli y también a sus antecesores, Martino y Edgardo Bauza, pero sobre todo a Argentina.

Claves

Messi encaminó un partido que comenzó adverso por un tempranero gol de Romario Ibarra, con dos tantos de gran factura en el primer tiempo.

Por el desgaste físico, en el complemento la intensidad del partido fue menor, pero Argentina no pasó sobresaltos y Messi lo cerró con otro tanto.

Todos los gritos Argentina hizo sólo 19 goles en las actuales Eliminatorias, 6 con Martino (Lavezzi, Biglia, Di María, Messi y Mercado por dos), 9 con Bauza (Messi por tres, dos de Pratto, Otamendi, Funes Mori, Higuaín y Di María) y 4 con Sampaoli (uno en contra del venezolano Rolf Felstcher y tres de Messi).

UNO POR UNO



ARGENTINA





Sergio Romero 6: Seguro para atajar, incluso en el juego aéreo,

impreciso para salir con el pie.

Gabriel Mercado 4: Tuvo una noche opaca, mal con la pelota.

Javier Mascherano 4: No parecía él. Nunca estuvo tan dubitativo y cometió tantos errores.

Nicolás Otamendi 7: Firme, atento, seguro. Tapó todos a espalda de sus compañeros.

Eduardo Salvio 6: Cumplió, bien en lo táctico y atrevido saliendo.

Enzo Pérez 6: Fue de menor a mayor, mantuvo el equilibrio.

Lucas Biglia 5: Alternó aciertos con errores en el manejo.

Marcos Acuña 6: Aportó concentración, marca y salida.

Lionel Messi 10: Jugó como en el Barsa. Intratable.

Ángel Di María 8: Corrió y jugó. Tapó y creo. Fue el socio de Messi, arrastrando marcas y tocando.

Darío Benedetto 4: Puso empeño, pero siempre estuvo a contramano de la jugada.

Suplentes:

Mauro Icardi S/C: Jugó pocos minutos.

Leandro Paredes S/C: Estuvo en cancha 8 minutos.

Federico Fazio S/C: Entró para hacer tiempo.

ECUADOR



Máximo Banguera 4: Aún sin culpa en los goles, no brindó seguridad.

Pedro Velazco 4: Sufrió a Di María y no tuvo salida clara.

Darío Aimar 4: Por arriba, seguro; por abajo permeable.

Rober Arboleda 5: Cubrió bien su zona, cuando lo "sacaron' hizo agua.

Cristian Ramírez 4: Demasiado timorato, no cruzó la mitad de cancha.

Renato Ibarra 5: Luchó, corrió, jugó con criterio y decisión.

Romario Ibarra 5: Hizo el gol y colaboró siempre por su lateral.

Jefferson Orejuela 5: Movedizo, generoso en el despliegue.

Jefferson Intriago 6: Sólido en su propuesta de jugar siempre.

José Ceballos 4: Fue el menos incisivo de los delanteros locales.

Roberto Ordoñez 6: Agresivo, cuando encaró complicó.

Suplentes:

Enner Valencia 4: No pudo imponer su dinámica, Acuña lo anuló.

Preciado García S/C: Jugó menos de 30m.

Jonny Uchuari S/C: Escasos minutos en cancha.