Todos juntos. Tras el sorteo de ayer, los dos equipos mostraron confraternidad y respeto deportivo. Jugadores y cuerpos técnicos de Argentina y Colombia posaron para una postal que va a quedar en el recuerdo.

No será un cruce más. Hasta hace unas semanas, la serie entre Argentina y Colombia tenía como premio un lugar en el Grupo Mundial. Pero tras el cambio de formato para 2019, incluso perdiendo este fin de semana, cualquiera de los dos equipos podrá jugar la fase clasificatoria el año que viene. De todas maneras, este choque gana valor por dos aspectos, porque suma para el ranking y especialmente porque será la última vez que se podrá ver una serie de Copa Davis con el formato tradicional. Le tocó a San Juan ser testigo y quedará en los registros como la sede final de un sistema de competencia que duró 118 años.



La serie comenzará hoy a las 11, con el enfrentamiento entre Diego Schwartzman y Santiago Giraldo, de acuerdo al sorteo realizado ayer. A continuación se medirán Diego Pella con Daniel Galán, siempre en el estadio Aldo Cantoni.



Mañana habrá dobles y desde las 12 jugarán Horacio Zeballos y Máximo González ante Alejandro Gómez y Cristian Rodríguez, la pareja de dobles colombiana que debió reemplazar a la convocada originalmente (Robert Farah y Sebastián Cabal, número 9 y 10 del mundo respectivamente, quienes se bajaron de la Davis tras la semifinal en el US Open).



En tanto, la jornada final será el domingo con la inversión de los singles, por lo cual se enfrentarán el Peque Schwartzman con Galán y Pella ante Giraldo.



Tanto Argentina como Colombia ya tienen asegurada su participación en la edición de 2019 de la Davis, que tendrá una etapa clasificatoria en febrero con 24 equipos, que a su vez determinará 12 de los 18 finalistas para ir, en noviembre y en Madrid, en busca de la Ensaladera.



Pero además de la nostalgia que implicará ver jugar a Argentina por última vez con el formato tradicional, una victoria este fin de semana en el Cantoni le permita medirse con rivales de menor jerarquía en el debut de la Davis 2019 (eventualmente hasta incluso ser cabeza de serie si obtiene una invitación a la final).



Un atractivo que tendrá además el cruce será que debutarán tres glorias del tenis como Gastón Gaudio (capitán en silla), Guillermo Coria y Willy Cañas al frente del equipo argentino, tras reemplazar a Daniel Orsanic.



En definitiva, los sanjuaninos se preparan para vivir otro acontecimiento deportivo histórico.

>>La estrategia del Peque ante su rival

Diego Schwartzman, pese a los 396 puestos de diferencia que tiene con Santiago Giraldo en el ranking ATP, sabe que en Copa Davis eso a veces no tiene valor y se mostró prudente al palpitar el encuentro de hoy. "Santiago dejó de jugar un tiempo y por eso ahora está un poco lejos en el ranking, pero tuvo buenos momentos en su carrera y les ganó a los mejores del mundo. Hace mucho que no juega a cinco sets, así que tengo que tratar de llevarlo al límite para que no se sienta cómodo", expresó el Peque.



Giraldo, por su parte, aseguró que intentará dar la sorpresa de la jornada: "Schwartzman es el amplio favorito, pero también sé que mientras yo tenga mis condiciones voy a pelear por el punto. Voy a ir a buscar el juego para darle la sorpresa a Colombia".

Los partidos de hoy

Schwartzman vs Giraldo

Diego Schwartzman (14 en ATP) tiene historial favorable ante Santiago Giraldo (410). Le ganó en Estambul en 2015 y un año después en Barranquilla. Si bien el Peque atraviesa su mejor momento (hasta hace unas semanas estuvo 11 en el ranking), se enfrentará a un jugador experimentado que llegó a estar 28 en el ranking (en 2014).

Pella vs Galán

Guido Pella (62), quien no se pierde una convocatoria desde 2016, tendrá enfrente al tenista mejor ranqueado de este seleccionado colombiano, Daniel Galán (209). Pella estuvo en la serie de abril pasado ante Chile, en la que cayó en dobles y ganó en singles. Parte como favorito ante Galán, un rival al que enfrentará por primera vez.

Historial



2 Veces se enfrentaron Argentina y Colombia por Copa Davis y en ambas ocasiones se impuso el combinado albiceleste: en 1998 en Buenos Aires (5-0) y en 2000 en Bogotá (4-1).

Para hoy

La apertura de la Fan Fest, con stands y patio de comidas ubicada sobre calle San Luis, será a

las 9,30; mientras que las puertas del estadio Aldo Cantoni se abrirán a las 10. Cuarenta y cinco

minutos después se hará el acto inaugural y el primer partido comenzará a las 11. Sin dudas que

será una larga jornada de tenis.