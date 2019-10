El futuro es hoy. El juvenil wing de Los Pumas, Santiago Carreras, ante dos rivales de Estados Unidos en la despedida de la selección en un pálido Mundial.

"Es un golpe muy fuerte". El emblema de la generación de Los Pumas que obtuvo el bronce en el Mundial 2007 y actual vice de la IRB, Agustín Pichot, definió de esta manera la actuación en Japón que ya es historia para los albicelestes. La eliminación en la fase inicial, algo que no pasaba desde hacía 16 años, era una chance al estar en el "Grupo de la muerte" con Inglaterra y Francia, sabiendo que de los tres combinados solo dos se meterían en Cuartos de final. Pero los errores y las fallas argentinas desembocaron en una actuación apenas decorada ayer con el triunfo 47-17 sobre Estados Unidos que dio el boleto al Mundial dentro de cuatro años en Francia.



Con el regreso a casa tras apenas 19 días en el torneo máximo, Los Pumas con todos sus protagonistas (dirigentes, cuerpo técnico y jugadores) encararán una auténtica refundación. Si no se entiende así es probable que dentro de cuatro años la historia se repita con otro (gran) tropezón.



Lo primero será confirmar en el cargo al entrenador, Mario Ledesma, quien quedó como es lógico en el foco de todos las miradas. Sus decisiones (por ejemplo excluir del Mundial al apertura de Jaguares, Joaquián Díaz Bonilla) lo condicionaron, más allá que tiene vínculo hasta el 2021 con la UAR. El coach desea continuar y, sabedor que el deporte a este nivel rara vez brinda una revancha, entiende que el margen de error es directamente nulo. Cualquier movimiento en falso a futuro le puede costar el puesto. En este sentido aún no se pronunció la autoridad máxima de la UAR, el sanjuanino Marcelo Rodríguez. Depende cómo se mire su "silenzio stampa" es qué representa para Ledesma. En los próximos días, ya con el plantel de regreso, habrán reuniones y ahí sí una definición. Por lo pronto, Pichot ya dio su parecer aunque con recados: "Tengo entendido que el proyecto era Ledesma hasta el 2023, pero no es una decisión que me corresponda", sostuvo el ex compañero del hooker en el bronce histórico.



Si Ledesma sigue tendrá que afrontar decisiones fundamentales. Por ejemplo, elegir un nuevo capitán. Pablo Matera continuará su carrera en el Stade Francés y por eso se sacó solo la cinta, en una decisión que al DT le disgustó bastante. Cuando el tercera línea tomó el rol de Agustín Creevy, Ledesma nunca pensó que Matera viraría su carrera a Europa. Además de Matera, al Viejo Continente se irán referentes como Tomas Lavanini (Leicester), quien cargará con las cuatro fechas de suspensión por la roja ante Inglaterra y habrá que ver si Ledesma le da otra oportunidad. Los apertura Nicolás Sánchez y Benjamín Urdapilleta también jugarán en Francia. Por ende, el coach tendrá que definir si continúa con la regla de darle prioridad a los rugbiers de Jaguares o se vuelve a lo de hace unos años atrás y se convoca al de mejor presente, sin importar su club.



Los Pumas recién verán acción en la ventana internacional de julio de 2020. Pero hay algo que salta a la vista y es la renovación de nombres. En este torneo debutaron 16 players y por eso los Emiliano Boffelli, Marcos Kremer, Bautista Delguy, Santiago Carreras, Juan Cruz Mallia, Mayco Vivas, Enrique Pieretto, Santiago Medrano, Lucas Mensa tendrán un rol más protagónico en el futuro inmediato. La vida después del fracaso...

La despedida de Legui

Juan Manuel Leguizamón, de 36 años, se despidió ayer de Los Pumas con abrazos de sus compañeros y con el deseo de que sea recordado como un "jugador de equipo". El santiagueño se ha convertido en una de las figuras más importantes del rugby argentino gracias a las cuatro copas mundiales en las que ha participado y los quince años acumulados con los Pumas, incluyendo el tercer puesto en 2007.



El deportista formado en Santiago Lawn Tennis, con paso por el rugby europeo, aún no definió en qué club seguirá jugando.

Voces

MARIO LEDESMA

DT de Los Pumas

"La sensación que queda es un gusto a poco. Duele no haber podido avanzar hacia la siguiente fase, pero sí que hay un futuro esperanzador para el rugby argentino. Debemos corregir entre todos los errores y apuntar a lo que se viene que será duro".

PABLO MATERA

Capitán de Los Pumas

"Era importante irnos de Japón llevando a la cancha lo que veníamos preparando. Hoy (por ayer) se vio mucho de eso y con una gran renovación de jugadores. Confiábamos en lo que habíamos preparado si lo hacíamos de la manera correcta pero no se dio".

AGUSTÍN PICHOT

Ex jugador y dirigente

"No se qué calificación ponerle a esta eliminación de Los Pumas. Cualquier término puede sonar a querer maquillar la situación. Lo concreto es que no se consiguió el objetivo que era meterse en cuartos de final. Ahora hay que analizar las causas y mejorar".



Consuelo



Los Pumas superaron 47-17 a Estados Unidos en el cierre de su participación en el Grupo C del Mundial y se metieron en el torneo ecuménico dentro de cuatro años en Francia. Los puntos se concretaron mediante tries de Sánchez, Tuculet (2), Mallia (2), De la Fuente y Bertranou; más cinco conversiones de Sánchez y una de Urdapilleta.

La chance de Castro

El semillero de la UAR tiene en las gateras a cuatro jugadores con gran futuro, entre ellos el sanjuanino Juan Pablo Castro a quien ya se le hizo su primer contrato con Jaguares y formará parte de la pretemporada desde mediados de noviembre. La franquicia nacional empezará la nueva campaña del Super Rugby a fines de enero del 2020 y el jugador surgido en el San Juan RC y que capitán de Los Pumitas en el Mundial de la categoría buscará ganarse un lugar. De hecho, ya formó parte de Jaguares XV y por eso el técnico, Gonzalo Quesada, decidió sumarlo en principio al plantel profesional.



Los otros tres nombres con excelente proyección son Santiago Chocobares, Mateo Carreras y Bautista Pedemonte. A ellos se le debe sumar Domingo Miotti, quien ya tuvo bastante acción con la franquicia que obtuvo el subcampeonato histórico esta temporada.