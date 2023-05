El regreso de Lionel Messi a Barcelona será un tema del que se hablará hasta que el astro rosarino brinde detalles sobre su futuro. Al día de hoy, a un mes para que finalice su vínculo con el PSG, su futuro es incierto. En medio de los rumores sobre la vuelta a España, el que habló fue un viejo compañero de Leo.

Xavi Hernández, actual entrenador del equipo culé que se consagró campeón de La Liga, dio una entrevista exclusiva con el diario Sport en la que confirmó que tiene diálogo con Messi a la espera de lo que será la resolución de su futuro. El medio catalán difundió un fragmento de la nota en la que el DT fue contundente cuando le preguntaron si tiene sentido la vuelta de Messi.

"Sí, para mí tiene sentido. En lo que a mí me ocupa, que es a nivel futbolístico, soy el encargado del fútbol en este club. Para mí no hay ninguna duda de que si Messi vuelve nos va a ayudar futbolísticamente. Así se lo he hecho saber al presidente. Yo no tengo ninguna duda, ninguna duda que nos va a ayudar porque sigue siendo un futbolista determinante, porque sigue teniendo hambre, porque es ganador, porque es líder y porque además es un jugador diferente, diferente. Nosotros no tenemos un Barça con un talento al alcance del 2010, por ejemplo", explicó el exvolante del histórico equipo que condujo Pep Guardiola.

Acto seguido, cuando siguió con su análisis de por qué sería beneficioso su regreso, dio a entender que la vuelta depende del capitán de la selección argentina campeona del mundo. "¿Y qué te aportaría Messi? Te aportaría talento. Último pase, balón parado, goles… en el último tercio, jugador diferencial. Por lo tanto, y de la manera que quiero jugar yo, que queremos jugar en el staff, para mí no hay ninguna duda de que nos aportaría muchísimo, pero depende de él. Al final creo que la sartén por el mango en estos momentos la tiene Leo. No hay ninguna duda", agregó.

Messi vendrá al país este mes para estar en el partido homenaje a Maxi Rodríguez, en Rosario.

En la continuidad de la entrevista, a Xavi le preguntaron si tiene contacto fluido con Messi. ¿Su respuesta? "Sí, voy hablando con él. Sí que es verdad que ya hemos ganado en la Era post-Messi y eso tiene un mérito extraordinario, extraordinario para todo el grupo de trabajo que encabezo.

Igual soy consciente que no se valora, pero el miedo que teníamos los culés era cuando se marche Leo, ¿qué haremos? Pues el Barça ha sobrevivido. Creo que hemos reconstruido muy bien el equipo, y esta Liga y esta Supercopa tienen un mérito espectacular de hacerlo sin el mejor jugador de la historia de este club y del fútbol mundial", dijo el técnico.

Noche mágica

Después de consagrarse campeón de la Ligue 1 con el PSG, Messi no tardó en comenzar a disfrutar de su tiempo libre. Junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, el astro argentino dijo presente en el recital de Coldplay en Barcelona y despertó la reacción de miles de fanáticos en el estadio Montjuic.

Los videos se propagaron rápidamente por las redes sociales y en ellos aparecía el capitán albiceleste disfrutando del concierto. Sin embargo, horas más tarde, se conocieron nuevas imágenes de su "noche mágica", como la denominó Antonela en un video que compartió en sus stories de Instagram.

Además de publicar cómo se veían las gradas del estadio con el juego de luces del espectáculo, la rosarina también subió dos fotos: una con la banda británica y otra disfrutando del evento junto a Leo con una sonrisa dibujada en sus rostros.

Posteriormente, el último campeón del mundo aprovechó para cenar junto a su familia y antes de irse se tomó un tiempo para estar con los fanáticos que lo esperaban en la puerta. Uno de ellos tuvo la suerte de ingresar y tomarse una foto.