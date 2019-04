Adelante. Mauricio Lambiris metió al Toyota del equipo de Tito Bessone en la vanguardia de clasificación y hoy buscará ganar serie y final.

Cuando parecía que Juan Manuel Urcera era el dueño de la pole, apareció el uruguayo Marcelo Lambiris y se la arrebató, para lograr el mejor tiempo en la clasificación de la Clase 3, que cerró la jornada sabatina. El piloto del Toyota Corolla tenía un as bajo la manga y en su mejor vuelta cronometró 1m55s513/1000, para bajar en 6 décimas la marca que tenía Urcera. Y es más, apenas Lambiris hizo su tiempo de pole, el mendocino Julián Santero lo escoltó con 1m55s742, por lo que hoy ambos largarán adelante en sus respectivas series.



La Clase 3 mostró a los cinco primeros separados por menos de un segundo y luego hay 10 autos más encerrados también en un segundo. Y fue Lambiris quien encontró la condiciones ideales para lograr el mejor tiempo y convertirse en uno de los candidatos junto a Santero, quien había dominado los ensayos.



"El auto está excelente y pese a que estaba preocupado por las gomas nuevas, se adaptaron muy bien. No hacía pole desde 2018 y en TC así que esto me pone feliz. Ahora voy a intentar ganar la serie para largar adelante en la final", dijo.



Hoy, la C3 disputará sus series a las 10 y 10,30; mientras que la final se largará a las 13,30 y se correrá a 18 vueltas ó 40 minutos.

Los sanjuaninos

FACUNDO LEÁNEZ - Toyota Etios

"Para mí fueron maniobras de carrera, pero hay que acatar la decisión de los comisarios. Pese a que no largué muy bien, el auto funciona bárbaro en todos los sectores. La final será larga y por eso habrá que hacer una carrera bien pensada"

DIEGO LEÁNEZ - Toyota Etios

"Fue una serie muy divertida, lástima los incidentes de la primera vuelta que me dejaron casi al último. Pude avanzar varios lugares y logré sobrepasos en varios lugares de la pista, por lo que va a ser una linda final. El auto es muy competitivo".

GABRIEL DA ROLD - Toyota Etios

"En la maniobra de la sanción yo me tiré por dentro y el otro auto se me cerró. Igual, ahora debo pensar en la final y ver cómo mejoramos el rendimiento porque el lastre por el cambio de motor me quita velocidad en las rectas, incluso yendo en succión".

El segundo día del TN

Apretados. Christian Abdala vio un espacio y le metió el auto a Juan Ignacio Canela, en una muestra de cómo corre la C2.

Sin neumático. Gerónimo Núñez avanza como puede, tras la explosión del neumático de la rueda delantera.

Lindo espectáculo. La paridad de la Clase 2 le sentó muy bien al Villicum, que vio un buen show en las series.

Por ahora. El público no se ha acercado en gran número por ahora. Para hoy, probablemente repunte.