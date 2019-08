El equipo de Luis Zubeldía tocó el botón, se metió en el ascensor y se transformó en una máquina de subir posiciones en las dos tablas. Con la asistencia de lujo de José Sand y la posterior definición de Carlos Auzqui, Lanús le ganó a Central Córdoba de Santiago del Estero, sumó su tercer triunfo al hilo y festejó en el Sur por partida doble: llegó a la punta de la Superliga (con un partido más que Boca y San Lorenzo) y se sigue alejando de la zona de descenso.

El Granate no pudo contar con Laucha Acosta, quien no se recuperó de una lesión, y Carlos Auzqui fue titular a pesar de la molestia en el muslo derecho que lo tuvo en duda. Y si bien el ex River y Huracán terminó siendo el goleador de la tarde-noche, los flashes se los robó Sand: Pepe, de espaldas al arco, metió una sutileza genial y con ese pase exquisito se la dejó servida en bandeja al Perrito (gritó su segundo tanto al hilo).

Antes de ese momento fatal a los 30' del primer tiempo, los santiagueños habían hecho méritos para abrir el marcador.De entrada, Jonathan Herrera se lo perdió solito dentro del área. Unos minutos después, tras una mano de Valenti al borde del área, Gervasio Núñez exigió a un Agustín Rossi que voló sobre su palo derecho. Y como si fuera poco, Bay sorprendió con un zurdazo que pasó muy cerca del travesaño.

En la segunda parte, el partido se hizo de ida y vuelta y volvió a acelerar el Ferroviario: el Trencito Valencia estuvo cerca con un cabezazo y otra vez Rossi, ahora con un tapadón luego de un potente tiro de Juan Galeano, evitó el empate de la visita.Lanús, decidido a liquidarlo, apostó al contragolpe, el Ruso Rodríguez no quiso ser menos que Rossi y les ahogó el grito a De la Vega y a Muñoz. A pesar de que el segundo finalmente no llegó, los tres puntos se quedaron en el Sur.

Después del parate por la doble fecha FIFA, Lanús, con cada vez más tranquilidad, visitará a Independiente para tratar de estirar la racha positiva. Por el otro lado, la temporada de Central Córdoba en la Superliga promete ser así: con una victoria engrosa su promedio y con una derrota termina en el fondo de la zona roja.