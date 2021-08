Lanús se convirtió esta tarde en el nuevo líder del torneo de la Liga Profesional de Fútbol, al vencer como local a Gimnasia y Esgrima La Plata por 2 a 0, en un partido de la octava fecha.



José Manuel López (14m PT) y Ángel González (36m PT) anotaron los goles de Lanús. El conjunto platense terminó con diez jugadores por la expulsión del colombiano Johan Carbonero a los 27m PT, lo que condicionó notoriamente el resto del cotejo.



Con la victoria, el "Granate" llegó a los 16 puntos y superó por uno a los que ahora son sus escoltas, Independiente y Racing.



Hay tres equipos que mañana podrán darle alcance (Estudiantes de La Plata, Talleres de Córdoba y Aldovisi, todos con 13 unidades, que se medirán con San Lorenzo, Argentinos Juniors y River Plate, respectivamente), pero en cualquier caso los de Luis Zubeldía cerrarán la jornada 8 en lo más alto.



Un dato que resume lo inestable, lo cambiante o lo dinámico del torneo argentino: en la fecha pasada Lanús fue goleado 5 a 1 por Vélez Sarsfield, que marcha en la parte de abajo de las posiciones.



Los mismos conceptos sirven para el partido de esta tarde: hasta los 27 minutos del primer tiempo, cuando se quedó con diez jugadores por la expulsión de Carbonero, Gimnasia no resultaba un rival accesible sino más bien todo lo contrario, tanto que fue el que generó las primeras situaciones de riesgo en el arco rival.



El primer cuarto de hora fue para la prometedora sociedad del "Pulga" Rodríguez y el uruguayo Brahian Alemán, y un cabezazo del delantero tucumano obligó al esfuerzo de Lucas Acosta.



Pero el "Lobo" no pudo abrir el marcador, López puso el 1-0 de cabeza a los 14m (tras un córner preciso de Esquivel, que luego salió lesionado) y a Lanús se le abrió definitivamente el camino a la victoria con la ingenuidad de Carbonero, que reaccionó con una agresión a una falta de Belmonte y vio la roja directa.



Antes del descanso el "Granate" sacó más ventaja con un tanto de Ángel González en una muy buena jugada de contraataque.



El "Lobo" fue con dignidad en busca del arco local durante el resto del encuentro, pero Lanús fue muy inteligente en la ocupación de los espacios: aprovechó al máximo la superioridad numérica, hizo circular con paciencia la pelota y no le hizo falta aumentar la distancia en el resultado para quedarse con los tres puntos y subir a la cima. Por ahora, en la más completa soledad.



En la próxima fecha, la novena, Lanús visitará a Aldosivi de Mar del Plata (domingo desde las 15.45) y Gimnasia recibirá en el Bosque a Huracán (un día antes, también a las 15.45).