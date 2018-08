La Federación Internacional de Tenis (ITF) votó un cambio histórico para el tenis mundial: la Copa Davis modificará drásticamente su formato e impactará de manera directa en el circuito oficial profesional.

A partir del 2019, el torneo más importante por equipos del mundo tenístico presentará una reforma profundo, un aumento imponente en cuanto a los premios económicos y la desaparición de algunos aspectos claves que marcaron la historia de esta tradicional competencia.

Con el 71% de los votos, los representantes de las federaciones de tenis del mundo respaldaron la nueva propuesta que está impulsada por la empresa del futbolista español Gerard Piqué.

La fase definitoria –el Grupo Mundial– se desarrollará durante una semana en una sede fija: el país ganador deberá sortear en total cinco partidos para levantar la legendaria ensaladera (2 de fase de grupos, cuartos de final, semifinal y final). La novedad, además, es que tendrá 18 naciones a comparación de las 16 que la componían hasta la actualidad.

LOS DATOS CLAVE

La fase final (Grupo Mundial) se disputará entre el 18 y el 24 de noviembre del 2019

• Cuántos países pelearán el título: 18 equipos (12 clasificados de una ronda previa, los 4 semifinalistas de la edición anterior y 2 invitados)

• Cuándo se disputará: se definirá en una semana, del 18 al 24 de noviembre del 2019

• Dónde: Madrid (España) y Lille (Francia) son las candidatas

• Cómo se jugará: 6 grupos compuesto por 3 países cada uno

• Cómo serán las series: con dos singles y un dobles en partidos al mejor de tres sets

• Quiénes clasificarán: los 6 primeros de cada zona y los 2 mejores segundos irán a cuartos de final

• Cómo es el calendario del 2019: del lunes 18 al jueves 21 de noviembre serán las fases de grupos. El viernes 22 los cuartos de final, el sábado 23 la semifinal y el domingo 24 la final

• Quiénes descenderán: los 12 países perdedores de la etapa clasificatoria y los 2 peores terceros de la fase de grupos

EL NUEVO FORMATO: RONDA INICIAL

El mítico trofeo por equipos tendrá una eliminatoria a comienzos de año y la fase final sobre el cierre del calendario.

24 países se enfrentarán en una eliminatoria de local o visitante. Serán los 12 equipos que quedaron entre el 5° y el 16° puesto en la edición anterior contra 12 equipos del Grupo I de las zonas de la segunda categoría (6 de Europa/África, 3 de Asia/Oceanía y 3 de América).

Este segmento previo del nuevo certamen se desarrollará durante el 1 y 2 de febrero del 2019. Serán 4 partidos de singles y 1 dobles al mejor de tres sets, tal cual se realizó hasta este año.

Los 12 ganadores se acoplarán a la ronda final (el Grupo Mundial) que se desarrollará en noviembre y los 12 perdedores irán a su zona en los respectivos Grupo I mundiales.

En febrero se desarrollará la fase clasificatoria para alcanzar la etapa final del Grupo Mundial.

EL NUEVO FORMATO: RONDA FINAL

Serán 18 países en total los integrantes de la ronda final que se enfrentarán durante una semana en una sede única. Actualmente, las candidatas a cobijar la primera etapa final en 2019 son Madrid (España) y Lille (Francia), más allá de que se barajó la posibilidad de trasladarla a Asia. "La edición 2020 también sería en Europa", advirtió el presidente de la ITF.

Los 18 clasificados para esta ronda decantarán de los 12 ganadores de la etapa inicial, los 4 semifinalistas de la edición anterior (este año Francia, España, Croacia y Estados Unidos) y la organización se guardará 2 wild card, que serán otorgadas antes del sorteo de la ronda inicial. Sin embargo, todavía no se especificó qué criterios utilizarán para aplicar esta medida.

Esta parte del torneo se desarrollará durante la última semana del calendario. Será del 18 al 24 de noviembre, al finalizar el Masters Cup que se disputa en Londres con los 8 mejores tenistas del año.

EL NUEVO FORMATO: LOS GRUPOS Y LOS PLAYOFFS

En la etapa final habrá seis grupos de tres países. Los seis primeros clasificarán a cuartos de final, que se completarán con los dos mejores segundos de cada zona.

Cada país disputará un mínimo de dos series correspondientes a la fase de grupos, que se definirán desde el lunes hasta el jueves. Si avanza, seguirá en competencia por la ensaladera.

El viernes se desarrollarán los cuartos de final, el sábado la semifinal y el domingo 24 de noviembre del 2019 se llevará a cabo la gran final.

EL NUEVO FORMATO: CÓMO SE DEFINEN LOS PARTIDOS Y LAS SERIES

Todos los partidos –singles y dobles– de la nueva Copa Davis serán al mejor de tres sets, independientemente de la fase.

Cada serie de la fase final estará compuesta por dos singles y un dobles. Los tres partidos de la fase de grupos se disputarán entre el lunes y el jueves.

Las posiciones finales de cada zona se definirán primero según las series ganadas, luego por la cantidad de sets ganados y en última instancia por los games ganados.

Aquellos seis ganadores de los grupos y los dos mejores segundos accederán a la ronda de playoffs. Cuartos de final, semifinales y la final también se definirán en el mismo día entre viernes y domingo.

ASCENSOS Y DESCENSOS

12 equipos de la Zona 1 integrarán la eliminatoria contra 12 del Grupo Mundial con la idea de arribar a la fase final de noviembre.

Los Grupos Zonales I y II de cada continente seguirían disputándose del mismo modo que hasta ahora. Es decir, las series habituales como local o visitante en las semanas tradicionales de febrero, abril y septiembre que actualmente ocupa la Copa Davis en el calendario.

Seis representantes de la zona compuesta por Europa y África, tres de la que integran Asiay Oceanía y tres de la zona de América se enfrentarán a 12 del Grupo Mundial durante la etapa inicial con la idea de clasificar a la fase final de noviembre.

¿Los descensos al Grupo Zonal I? Serán los 12 perdedores de la fase inicial y los 2 peores terceros de la instancia de grupos de la etapa final.

EL NUEVO PREMIO: LA SEDUCCIÓN PRINCIPAL

El futbolista del Barcelona Gerard Piqué es la cara visible de un proyecto que impulsan su empresa Kosmos y el gigante japonés Rakuten, actualmente como publicidad principal en la camiseta del "Blaugrana".

Según los datos oficiales, la inversión que realizarían será de 3.000 millones de dólares en 25 años. Esto decantaría en un sustancial premio para la partes involucradas: los jugadores se repartirán 20 millones de dólares por temporada; mientras que las federaciones percibirán un "aumento significativo de lo que anualmente recibe cada una de ellas".

Cabe destacar que el último US Open, mencionado como el certamen del circuito que mejores premios entrega, repartió alrededor de 50 millones de dólares entre el torneo masculino, el femenino y los dobles.

LA GRIETA DE LOS TENISTAS: QUÉ JUGADORES ESTUVIERON A FAVOR Y CUÁLES EN CONTRA

Rafael Nadal y Novak Djokovic son dos de las estrellas que se han mostrado más comprometidas por conseguir la imposición de este nuevo sistema. "Pienso que ese formato necesita un cambio y estoy totalmente a favor de ello. El calendario ha sido bastante malo", afirmó en el último tiempo el serbio.

Sin embargo, el francés Lucas Pouille –campeón del 2017– fue el principal promotor de la negativa: "Si se lleva a cabo el cambio de formato, no participaré. No representó a Francia en exhibiciones". Lo apoyaron Yannick Noah, Lleyton Hewitt, Alex Corretja y DiegoSchwartzman, entre otros.

También hay figuras que decidieron pararse en un terreno neutral. Roger Federer decidió no emitir un criterio: "No sé si es una buena idea. La Copa Davis debe cambiar, aunque no sé si esta es una buena idea para hacerlo". Juan Martín del Potro, quien anunció que no integrará el equipo argentino, mostró también una opinión neutra: "Los cambios que se hagan, mientras sean positivos para los jóvenes y el futuro, están buenos que sucedan".

EL TORNEO QUE LE HARÁ FRENTE



Mientras este debate se desarrollaba, la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) salió al cruce de la Federación Interncional de Tenis (ITF) que regula la Copa Davis.

La ATP informó que a partir del 2020 se volverá a disputar la Copa del Mundo por equipos, que se realizó entre 1978 y 2012 de manera ininterrumpida y que en su renacer le hará frente a la nueva Davis que comenzará a desarrollarse a fines del 2019.

Si bien históricamente se llevó a cabo en Düsseldorf, Alemania, esta nueva edición tendrá a tres ciudades australianas como sedes (Brisbane, Sidney y Perth) y será en el inicio del calendario, como antesala del Australia Open. El certamen reunirá a 24 equipos, repartirá 15 millones de dólares en premios y otorgará puntos para el ranking ATP, detalle que la diferencia ya que la Davis no entrega unidades para ese conteo.