Las sonrisas surgieron espontáneas en Juan Chica, Mario Artes y Néstor Leal, presidente y autores de dos de los tres goles de ese recordado 9 de julio de 1995.

Fue un 9 de julio. Dato no menor porque el logro quedó pegado a la fecha patria. Las luces de los fuegos artificiales transformaron en día luminoso la tarde noche de Concepción. Era 1995 y el Torneo del Interior daba un solo ascenso al Nacional B. Hoy hace 25 años que San Martín fue el mejor de 140 clubes de la Argentina profunda que pugnaban por subir a la segunda categoría del fútbol vernáculo. Fue victoria 3 a 2, peleada y sufrida, ante Cipolletti de Río Negro, que llegó a San Juan un punto abajo y con la obligación de ganar. Al terminar el primer tiempo el cielo se tiñó de albinegro porque los sureños ganaban 2-1 (el Beto Alejandro Ortiz había anotado un transitorio empate).

En el camarín se dijeron: "ahora o nunca". Y salieron a la cancha en la segunda mitad con el cuchillo entre los dientes. Cipolletti manejaba bien el fútbol y si se lo dejaba pensar pasaría lo que ocurrió en los primeros 45 minutos. Incrementaron la presión. Sacaron a relucir el coraje. Corrieron, mordieron, marcaron hasta el último suspiro y lograron, con un caderazo de Mario Artes empatar. Con el 2 a 2 eran campeones, pero el público merecía más y Néstor Leal aseguró todo con un remate furibundo.

Ese triunfo se transformó en la primera hoja de varios capítulos dentro del profesionalismo. Después vinieron los tres ascensos a Primera División (2007, 2011 y 2015). Sin esa victoria ante Cipolletti no hubiera habido tantas jornadas importantes en el círculo superior, que tuvieron su clímax el 13 de abril de 2013 cuando goleó a Boca 6 a 1.

La ruta hasta ese hito conseguido el Día de la Independencia, tuvo 26 pasos. El Verdinegro ingresó directamente a la segunda fase en la que quedaron 40 equipos divididos en ocho zonas de cinco, distribuidos geográficamente. El 8 de enero de ese año la goleada de local a Independiente Rivadavia por 4 a 1 iniciaba la gesta. Juan José Chica, presidente, por entonces de 44 años, había elegido a un viejo zorro de estas lides, Gualberto Vidal Muggione, para que dirigiera el plantel que contaba con lo más granado del fútbol sanjuanino y algunos refuerzos de jerarquía. Quiso el destino y el devenir de los partidos que Pablo Comelles, quien a medio camino reemplazó al "Huevo" Muggione, dirigiera al equipo al éxito final. El primer escollo, la zona 5 fue superada con solvencia. Primero con 12 unidades, una más que la Lepra mendocina: 5 triunfos, 2 empates y 1 derrota. 18 goles a favor 4 en contra. La situación de la segunda fase (cuatro zonas de cuatro equipos que clasificaban a los dos primeros) que vinieron a ser los cuartos de final fue más complicada. Escoltó a Juventud Antoniana de Salta (8) con 7 unidades, fruto de 3 triunfos, 1 empate y 2 derrotas. En la ronda semifinal (dos zonas de cuatro equipos con el mismo sistema) la cosecha fue positiva, pero no menos complicada. Ganó el grupo con siete puntos, la misma cantidad que su escolta Antoniana al que superó en diferencia de gol (+1 a -1). Otras tres victorias, con 1 empate y derrota signaron la suerte que lo llevó a la fase final. Con Antoniana que lo acompañaba desde la segunda ronda, Cipolletti de Río Negro y Rosamonte de Misiones había que jugarse todo. Era ganar el grupo o ahogarse a la orilla del río. Ganó los tres partidos de local y a los salteños en el norte, empató con Cipolletti en el Sur y hasta se dio el lujo de perder el partido menos pensado, con Rosamonte, en Apóstoles, a quien había goleado en el cotejo de apertura 5 a 0.

Con un equipo fraguado en origen, San Martín, logró el ansiado ascenso. Su viaje al profesionalismo no tuvo regreso. El tiempo lo ha convertido en un animador importante de la segunda división, la que dejó en tres ocasiones, escalando a la cima del Olimpo futbolero y tutearse con los grandes, con los que ansía volver a encontrarse pronto.

>> Tres voces del ascenso

JUAN JOSÉ CHICA - Presidente, en ese momento

"No cabía un alma. El árbitro, Cordero, me insinuó que no se podía jugar porque no había garantías. Me acuerdo que lo invité a la secretaría para que le hablara por teléfono a su esposa y se despidiera porque ni él ni yo saldríamos vivos si lo suspendía".

NÉSTOR ROLANDO LEAL - Jugador, convirtió el tercer gol

"Tuve la suerte de hacer varios goles decisivos, pero ese es especial. Para mí que venía de la escuelita del club fue lo máximo. Ese plantel lo conformó un grupo de hombres humildes que dejaban todo en cada pelota. Fue una noche mágica".

MARIO ALFREDO ARTES - Jugador, autor del 2do. gol

"Ese ascenso fue la carta de presentación que tuve para luego jugar en otros clubes del país y en Ecuador. Éramos mayoría de jugadores sanjuaninos y la gente se sentía muy identificada con nosotros que respondíamos dejando la vida en la cancha".

La campaña

26 Fueron los partidos que jugó San Martín en el torneo, ganó 15, empató 5 y perdió 6. Marco 51 goles y le anotaron 26.

Los goleadores

10 Goles anotó Alejandro Ortiz (fallecido) máximo artillero del equipo. Lo siguieron Dillon con 8, Leal y Yanzón, con 7 c/u.

Los "Sarmientitos"

24 Partidos jugó como titular Pablo Saavedra, luego lo siguieron Artes y Yanzón con 22, Celani y Dillon con 21.

Un plantel bien sanjuanino

Fueron 24 los jugadores utilizados por los dos técnicos para concretar el ascenso. El que menos jugó fue Javier Ochoa, que ingresó un partido desde el banco de suplentes. Ese equipo se conformó con mayoría de jugadores locales. Muchos de ellos surgidos de la cantera verdinegra como Leal, Saavedra y Antuña, los que más jugaron. Roly Rodríguez que surgió en Alianza pero explotó en San Martín y los que aportó el empresario Oscar Meritello (fallecido) que venían de Sportivo, como Celani, Artes y Julio González, a los que se sumaron Dillon, Vargas y Ortiz, con pasado en Atlético Alianza.



La nómina completa es la siguiente. Arqueros: Marcelo Misetich y Walter Bernabe. Defensores: Juan Yanzón, Raúl Gómez, Mauricio Magistretti, Mario Artés, Pablo Saavedra, Julio González, Daniel Caballero, Sergio Guerra y Ricardo Montenegro. Mediocampistas: Gustavo Celani, Ariel Moyano, Marcelo Bertolini, Omar Vargas, Rodolfo Rodríguez, Raúl Antuña, Hugo Torre y Javier Ochoa. Delanteros: Ricardo Dillon, Alejandro Ortiz, Fabián Fernández, Néstor Leal y Claudio Del Bosco.