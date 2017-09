El partido. Argentina irá por toda la gloria en el choque decisivo del Mundial en Nanjing. Las Águilas, que llegaron invictas a la final, se medirán ante España.

Walter Cavalli - Enviado especial

Fotos: Mariano Arias

DIARIO DE CUYO

La preparación de meses, el esfuerzo, la motivación, se reduce a este momento. Para esta final trabajaron exclusivamente y no caben dudas que van a dejar todo en el estadio de Nanjing. Las Águilas, el seleccionado femenino de hockey sobre patines, buscará hoy dar la sexta vuelta olímpica de su historia cuando desde las 5 (hora argentina) enfrente a España, en la primera edición de los World Roller Game que se disputan en China.



Es un equipo con hambre de gloria, enceguecido en poder recuperar el título alcanzado en 2014 y perdido el año pasado en Chile. Así definieron los integrantes del seleccionado la característica destacada del equipo. Enfrente hoy estará España, uno de los mejores conjuntos del planeta y que también llegó a esta instancia con una sólida labor en fase de grupos y en play off.



Esas ganas de ganar serán puestas en juego en un partido que no tiene medias tintas pues sólo habrá un ganador. Y ese vencedor será nada menos que el nuevo seleccionado campeón del mundo.



Argentina accedió a la final en Nanjing tras superar a Italia (4-0), Portugal (5-2) y Chile (1-0) en ronda clasificatoria.



Luego, en cuartos de final, Las Águilas le ganaron a Estados Unidos por 10 a 0 y luego en semifinales superaron a Alemania por 6-1.



Fueron 26 goles en cinco partidos, con apenas tres tantos en contra, una performance que ilusiona y potencia de cara al partido decisivo.



Hay otros aspectos que apoyan a Las Águilas, pues en el camino superaron a dos de los candidatos, como Italia y Portugal. Y tal vez antes las lusas se vio todo el potencial del equipo que hoy frente a España buscará nuevamente explotar en cancha.



Argentina logró las coronas mundiales de 1998, 2002, 2004, 2010 y 2014. Ahora intentará sumar una nueva estrella.