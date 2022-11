Los goles fueron cayendo como fruta madura. Era lógico. Tamaña supremacía en el juego justificaba un tablero concluyente: 8-0. Así fue la victoria de Las Águilas frente a su par de Alemania. Sin esforzarse en demasía. Sin quemar muchas energías para lo que se viene una vez que finalice esta ronda clasificatoria. La Selección argentina femenina de hockey sobre patines va por buen camino. Va a paso firme. Sabiendo que a medida que vaya avanzando el torneo las complicaciones irán apareciendo en mayor número.

Después de aquel nervioso debut, que significó una apretada victoria sobre Italia, se dio el holgado triunfo de ayer ante Alemania y hoy podrá cerrar la ronda inicial con otra victoria lógica ante Colombia. Eso significará ganar el Grupo y después encaminar mejor el camino a la gran final.

Se sabía que Alemania no pesaba tanto como para convertirse en un dolor de cabeza pero las europeas imitaron lo que hizo Italia el día anterior y se metieron atrás esperando alguna chance de contragolpe, que al final no se les dio. El equipo de Giuliani, en tanto, machacó desde un principio pero volvió a adolecer de algo fundamental: la efectividad. Es que tuvo la posesión de la bocha, probó muchas veces al arco rival y cambió de jugadoras y variantes pero no convirtió goles. Sólo aquel penal aislado de Valentina Fernández que dejó en claro que para estas ejecuciones es la mejor.

Los goles llegaron de Mendoza: 4 de "Juli" Fernández, 3 de Adriana Soto y 1 de Valentina Fernández.

Después pasaron muchos minutos y recién se fue acomodando el traje. Apareció el poder goleador de Julieta Fernández y en un abrir y cerrar de ojos la Albiceleste cerró la primera etapa con un 5-0 concluyente.

En el complemento el panorama no varió. El técnico argentino siguió rotando el equipo y Alemania, sintiendo ya el cansancio del despliegue que hizo para defenderse, se hizo más vulnerable. Fue en esos momentos que apareció otra mendocina, en este caso Adriana Soto, para anotar un triplete. El resto se complementó a la perfección.

Giuliani tendrá que seguir ajustando tuercas pero la idea está firme. Hoy (a las 16, como siempre) jugará ante Colombia pero el camino más complicado recién se dará desde el jueves. Ni que hablar del viernes, en semifinales. Los rivales ya serán todos complicados.

LA FIGURA

Julieta Fernández - Selección Argentina

"Juli" Fernández Offredi se convirtió en la figura del partido frente al equipo alemán. La jugadora mendocina (en la foto en pleno ataque) se despachó con cuatro goles mostrando sus grandes condiciones ofensivas. Le siguió en orden de méritos su comprovinciana Adriana Soto (marcó tres).