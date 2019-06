Después de 12 años de espera Argentina volvió a presentarse en la Copa del Mundo Femenina e hizo historia al sumar su primer punto en una cita mundialista. En el mítico Parque de los Príncipes el combinado nacional debutó con empate 0 a 0 frente a Japón, uno de los rivales más duros del Grupo D, que comparten junto a Inglaterra y Escocia.

Por primera vez en su historia, la selección argentina suma unidades frente a las dos veces subcampeonas del mundo. La próxima fecha, Argentina enfrentará a Inglaterra, el viernes 14 de junio a las 16 horas en Le Havre.

El esquema defensivo que planteó el entrenador José Carlos Borrello dio los resultados esperados. Durante la primera etapa, a pesar de la falta de profundidad y poca presencia en el área adversa, las "albicelestes" lograron mantener el arco en cero hasta llegar al descanso, el primer objetivo.

Si bien Argentina hizo un planteo defensivo, su funcionamiento fue correcto ya que no sufrió en defensa y logró contener a las japonesas que nunca encontraron la sorpresa o el cambio de ritmo para abrir el cerrojo del equipo "albiceleste".

En el complemento, Argentina se animó y contragolpeó en varias oportunidades. Desde los pies de Estefanía Banini, una de las figuras en esta etapa, y con Sole Jaimes, probó con remates desde media distancia, todos controlados por la arquera Ayaka Yamashita.

Otras de las jugadoras que mantuvieron un gran nivel fueron Agustina Barroso y Florencia Bonsegundo, quien entregó muchísimo sacrificio y estuvo más comprometida en la marca que con el juego ofensivo.

Como el desafío era sostener este desempeño físicamente, el DT José Carlos Borrello realizó dos cambios a quince minutos del final para oxigenar el equipo: primero Mariana Larroquette ingresó en lugar de Bonsegundo, y luego Mariela Coronel reemplazó a Lorena Benítez. Antes, Vanesa Santana había ingresado en lugar de Linda Bravo.

En los últimos minutos, Argentina no pasó sobresaltos y se aferró a este empate histórico. "Nos teníamos que resguardar y salir de contra. Sabíamos que si salíamos mucho nos podían hacer daño y que lo teníamos que aguantar un poco el partido. Ojalá sea el inicio del camino de un fútbol integral argentino, profesional desde las bases. Ojalá este debut entusiasme a todos y que Argentina empiece a crecer. Esto es un envión anímico muy importante, no me caben dudas. Ahora a descansar y pensar en el próximo partido", expresó el DT José Carlos Borrello al término del encuentro.

Por su parte, Estefanía Banini, una de las figuras de Argentina, mostró su alegría: "Estamos muy felices, sabemos que Japón era superior a nosotras, teníamos que hacer un partido inteligente, supimos reflejar lo que es la futbolista argentina, la entrega. Significa mucho este punto, es la esperanza, es el primer paso, lo que nosotros queríamos reflejar. Por la igualdad, estamos muy contentas, esperemos que sea un primer paso de un futuro para la Argentina. Veo complicadísimo el grupo, nosotros tenemos que jugar partidos inteligentes porque enfrentamos a rivales superiores, con cabeza. Ahora, a descansar y a pensar en Inglaterra y Escocia".

Fue la tercera participación de la selección argentina en un Mundial femenino de mayores. Antes estuvo en las citas de Estados Unidos 2003 y China 2007 (en ambas quedó eliminada en primera ronda) y luego no logró clasificar a las siguientes dos ediciones. En este regreso a la máxima competencia, el conjunto "Albiceleste" tendrá por objetivo conseguir la primera victoria de su historia (hasta el momento, perdió los seis encuentros que disputó).

El equipo que dirige Carlos Borrello tiene que dar todo de sí para poder superar a sus rivales del Grupo D. Además de Japón, Inglaterra y Escocia se presentan como conjuntos de mayor jerarquía, pero las integrantes del plantel nacional se ilusionan con lograr la hazaña de pasar a octavos de final, algo que nunca se ha podido alcanzar.

Japón fue un rival conocido para la Argentina en Mundiales femeninos. Lo enfrentó en 2003 y 2007, y ambas fueron derrotas: la primera por 6-0 y la segunda por 1-0.

La selección argentina clasificó al Mundial luego de quedar tercera en la Copa América de Chile 2018. Esa posición le dio la posibilidad de jugar un repechaje ante Panamá en noviembre de ese año. Las "Albicelestes" ganaron 4-0 en la ida disputada en el Arsenal ante 15 mil personas y luego igualaron 1-1 en la vuelta de visitantes, y así lograron el pasaje a Francia 2019.