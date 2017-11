Mujeres al poder. Leila Bonilla, María Vázquez, Rosana Paz, Elizabeth Montaño y Florencia Lorenzo son las cinco mujeres árbitros en el fútbol sanjuanino. Lo conseguido por Gisela Trucco es la mayor motivación para ellas.

Hace un tiempo ya que las mujeres comenzaron a ganar su lugar en las canchas de fútbol. Cada vez es más común el fútbol femenino y ahora también el arbitraje. En San Juan ya hay cinco árbitros mujeres que se encuentran dirigiendo y que aspiran a llegar mucho más lejos, como lo hizo hace unos días Gisela Trucco, la primer mujer árbitro en debutar en Primera División. Rosana Paz, María Vázquez, Florencia Lorenzo, Elizabeth Montaño y Leila Bonilla son las cinco sanjuaninas que salen a las canchas a impartir justicia.



"Ser árbitro es difícil porque es un ambiente muy machista, cuesta entrar y que te acepten. Te tiene que apasionar mucho para aguantar un montón de cosas como insultos, agresiones y muchas otras cosas" abrió la charla Rosana Paz que a sus 43 años lleva 5 dirigiendo y lamenta haberse encontrado tan tarde con el arbitraje. Al igual que la rubia, la mayoría de las chicas reconocen lo complicado que es entrar en el mundo arbitral: "Al principio cuesta un poco porque te sentís muy de lado pero los compañeros árbitros te ayudan mucho hasta que te acostumbras", agregó Erica (24). Por su parte María Vázquez es árbitro hace más de una década pero por cuestiones de salud se alejó de la actividad y hoy está volviendo. "El primer día que vine habían 19 hombres en la puerta de la Liga, no sabía si entrar o no, pero tomé la iniciativa y entré. Un hombre ve a una mujer y es chocante, no aceptan que una mujer tenga mas autoridad que ellos", contó la mujer de 38 años.



Elizabeth Montaño a sus 27 años ya lleva cuatro siendo árbitro y al igual que el resto reconoce que es mundo difícil el que ella eligió pero la apasiona. Dice que lo eligió casi de casualidad mientras estudiaba Educación Física, fue por iniciativa de sus compañeros de carrera y desde ahí no paró nunca más. Mientras que Florencia Lorenzo es la menor del grupo. Hoy tiene 23 años pero arrancó a los 17 y recuerda que debutó en un partido por Copa de Campeones en Albardón donde se apasionó. "Estaba muy nerviosa pero cuando pasaban los minutos ya me metí en ese mundo. Ese día me enamoré del arbitraje", contó Florencia que desde pequeña siempre había jugado al fútbol pero nunca se imaginó que podía llegar a ser árbitro.



Las cinco arrancaron dirigiendo partidos de inferiores o fútbol departamental, después se sumó el Futsal y con el auge del fútbol femenino este año la brecha se agrandó mucho más. Para todas resulta más cómodo dirigir fútbol masculino, reconocen que a los hombres a pesar de que les cuesta reconocer la autoridad de una mujer se dirigen con mayor respeto hacia ellas. Todo lo contrario pasa con las chicas quienes más de una vez les faltan el respeto y las obligan a las réferis a mostrarles la tarjeta roja.



Pero no solo tienen que lidiar contra eso, las chicas que salen a impartir justicia en las canchas de fútbol también tienen que el entorno, con el público que asiste a los estadios. Desde "dedicate a lavar los platos" hasta insultos fuertes tienen que escuchar, pero lógicamente deben hacer oídos sordos. "Tenés que estar muy bien psicológicamente porque hay situaciones que te pueden sobrepasar y no te pones poner a la altura", acotó Leila y María agregó: "Una vez que entras te tenés que meter en el partido y lo externo no existe". En tanto que Montaño no coincidió con sus colegas: "A mi nunca me pasó nada grave, insultos muy poco, por lo general me dicen cosas lindas (risas)", expresó.



La meta es llegar a lo que logró Trucco hace unos días. Ellas por lo pronto disfrutan en el fútbol sanjuanino y siguen en la firme misión de dejar al machismo en offside.

Curso gratuito y abierto para todas

En San Juan el curso para ser árbitro de fútbol se realiza en la sede de la Liga Sanjuanina de Fútbol. El mismo es dictado por Domingo Allegue, tiene lugar una vez por semana y la duración es un año. El Secretario General de SADRA San Juan Fabián Vera, expresó que desde ese Sindicato aspiran a aumentar el número de árbitros mujeres. "Hoy en día son cinco y es muy poco para tener 100 socios. Ojalá las chicas se animen". Hoy en día de las cinco árbitros, sólo Paz y Lorenzo están en la tabla de méritos para poder dirigir Federal "B" y "C".