Cuando las chicas de Concepción saltaron, gritaron y lloraron al levantar la Copa Intercontinental de hockey sobre patines se les vino a la cabeza un resumen de todo lo que pasó en el año. Es que le dieron forma a un año excepcional. Único. Jugaron siete campeonatos y los ganaron a todos. Y, como plus, no perdieron ni un solo partido. Una campaña para sacarse el sombrero. Algo que nadie hizo hasta ahora en la historia de este deporte. Por eso, cuando DIARIO DE CUYO las juntó en el día después de la gran hazaña, cumplieron felices y se prestaron para las fotos.



Las "Cepecianas" empezaron ganando el torneo "Vendimia" en Mendoza; después se quedaron con los títulos de los torneos Apertura y Clausura del hockey local; además ganaron el Campeonato Argentino de Clubes; se hicieron dueñas del Sudamericano y de la Liga Nacional; y cerraron el exitoso 2018 ganado la Copa Intercontinental.



Es un grupo unido por donde se lo mire. Es más, su técnico, Darío Giuliani, dijo: "Esa es la principal virtud. Todo lo que lograron fue en base al esfuerzo grupal". Al margen del hockey sobre patines, cada una tiene una vida distinta. Gabriela Moreta (un apellido ilustre en el club de la Villa Mallea) es la hija de César, un hermano mayor de los exjugadores Carlos y Raúl. Trabaja en un comercio del shopping San Juan y en una empresa transportista. Verónica Dieguez es kinesióloga y además se desempeña en la docencia. La arquera Anabella Flores es profesora de Educación Física. Da clases en el Polivalente de Arte y en un colegio privado. Además es coordinadora de organización deportiva en el club Concepción; Milagros Carrera (la única que no pudo estar para la foto) estudia en el Colegio San Francisco de Asís; Luciana Agudo le falta un año para recibirse de kinesióloga. Juega al hockey sobre césped, deporte con el que se consagró campeona en el torneo de Mendoza y en uno de los locales con la Universidad. Erika Soria estudia profesora de Psicología, carrera en la que le queda poco. Trabaja con su novio al frente de una panadería. Pamela Burgoa es estudiante de Administración de Empresas, carrera en la que le queda sólo un año. No tiene tiempo para trabajar en otra cosa. Es sobrina del "Yeyo", un exjugador de la institución que en la actualidad está en Francia. A Florencia Felamini le falta un año para recibirse de profesora de Educación Física. Además de jugar, está al frente de la escuelita de hockey del club azul. Eliana Vera estuvo en la Intercontinental como refuerzo, porque su pase pertenece al club Unión. Además es estudiante de Instrumentado Quirúrgico. Lourdes Araoz, igual que Milagros, tiene 17 años y es estudiante del secundario en la Esc. Normal Sarmiento. Lorena Rodríguez acompañó a las chicas pero no pudo jugar al estar embarazada. Trabaja en la administración de la empresa de repuestos mecánicos viales Tutelcan.



Completan el plantel el director técnico Darío Giuliani, quien fue campeón del mundo con la selección mayor de varones; y el profe Martín "Pichu" Rivero, que además prepara a las chicas de hockey césped de la Universidad.

Las campeonas

Jugadora Edad Puesto



Anabella Flores 25 arquera



Lourdes Araoz 17 arquera



Verónica Dieguez 29 defensora



Florencia Felamini 20 def./centro



Erika Soria 27 def./centro



Eliana Vera 23 centro



Luciana Agudo 28 centro/del.



Milagros Carrera 17 delantera



Pamela Burgoa 26 delantera



Gabriela Moreta 30 delantera



Lorena Rodríguez 33 delantera



Darío Giuliani 52 técnico



Martín Rivero 41 prep. físico

Cerramiento perimetral en Hispano

Se cumplió ayer el acto de inauguración del cerramiento perimetral del club Banco Hispano, ceremonia a la que asistió el gobernador de la provincia Sergio Uñac, acompañado por el secretario de Deportes Jorge Chica, el intendente de la Capital Franco Aranda y otros funcionarios. Los recibió el presidente del club Marcelo Minozzi, a quien acompañaron otros dirigentes del club.

El cerramiento comprende toda la parte techada de la institución. El gobernador Uñac aclaró -foto- que "es la última inauguración de la temporada en esta área. En San Juan se vive el deporte. Hemos tenido un muy buen año y la provincia se ha destacado en desarrollo deportivo, en infraestructura, en apoyo al deportista y en el desarrollo de eventos deportivos".

Después se entregaron diferentes distinciones. Este es el segundo cerramiento luego del realizado en la UVT. Además este año se inauguraron otros diez techados a los clubes de hockey sobre patines.