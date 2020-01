EMILIANO CONTRERAS - Puertas de Cuyo

"Fue una etapa tranquila, pudimos zafar de las caídas y seguimos firmes en nuestro afán de pelear la general. Ahora en la contrarreloj tenemos a Laureano (Rosas), Dani (Díaz), Emiliano (Ibarra) y Leandro (Messineo), esperemos que sea un gran día".

LUCAS GADAY - Selección Argentina

"Muy contento porque me pude ubicar 14º y ya es un gran logro entrar entre los 15 por el nivel que hay. La ilusión de dar el golpe en alguna etapa está latente, porque Nico (Naranjo) ya lo hizo hoy y nos pone muy contentos. Él da la pauta de que estando bien se puede lograr".

NICOLÁS TIVANI - Agrupación Virgen de Fátima

"Muy felices porque venimos haciendo lo que nos propusimos día a día, venimos bien con Dani Juárez en metas, y hoy Nico (Naranjo) se metió segundo. Le dije que él tiene capacidad de sobra para hacerlo y se le dio. Estamos muy bien, esperemos seguir por este camino".

FACUNDO CATAPPAN - Municipalidad de Rawson

"No nos vamos conformes porque no pudimos conectar la fuga, esperemos poder hacer bien en la crono, el objetivo será no quedar fuera de tiempo porque queda todavía mucha Vuelta. El objetivo es tratar de meter algún ciclista en las metas de montaña y sprinter".