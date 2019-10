Desamparados y Peñarol no logran acomodarse en el Federal "A". Ambos ya cumplieron fecha libre y en esta sexta fecha, el Víbora viene de conocer la derrota ante Camioneros en Buenos Aires que, sumado a tres empates y un triunfo, hoy lo deja fuera de la zona de clasificación y en déficit con el juego. El Bohemio, en tanto, con el empate ante Deportivo Madryn de local, no conoce la victoria: acumula cuatro empates y una derrota. Ayer, Alfredo González Bordón, referente del Víbora y Cristian Bove, técnico de Peñarol, analizaron el presente de sus equipos y confían en que lograrán meterse de lleno en sus objetivos.

G. Bordón: "En 2018 también costó el inicio"

Alfredo González Bordón, referente de Desamparados, analizó la derrota sufrida ante Camioneros y confía en que lograrán afianzarse en el certamen.



- ¿Qué se saca de la derrota?



- Tuvimos buena circulación, intentamos jugar siempre en todo momento, rescato la intención, las ganas de siempre tratar de ir a buscar y la movilidad. Llegamos hasta tres cuartos y ahí no fuimos muy eficaces pero más allá de que es una derrota y duele, me quedo con la sensación amarga de no habernos traído nada porque no nos superaron futbolísticamente.



- ¿La pelota parada sigue siendo un déficit?



- El campeonato es durísimo y no podemos regalar cosas, en pelota parada nos siguen lastimando, tenemos que estar más firmes arriba y mejorar de tres cuartos en adelante que por ahí es donde se apaga el equipo. El partido pasado quedamos conformes con el rendimiento y contra Camioneros hicimos bien las cosas pero ellos estaban bien parados.



- ¿Molesta este arranque?



- Sí porque estamos haciendo las cosas bien pero el equipo rival también juega. En el 2018 también nos costó el inicio pero después mejoramos. Ahora somos un equipo nuevo y tenemos que tratar de conocernos más rápido pero vamos bien encaminados. Estamos logrando eso que quiere el técnico en cuanto a movilidad y juego. Estamos en buen camino. Somos un equipo joven con algunos jugadores de experiencia, un mix importante para la categoría. Necesitamos más rodaje para agarrar la confianza.



- Por ser el año del Centenario el hincha exige más, ¿cómo manejan esa presión?



- Desamparados es un club para estar más arriba, tranquilamente puede estar en la B Nacional y uno también se ilusiona, yo no vengo a pasear y quiero ganar algo con esta camiseta. Estamos laburando para darle una alegría a la gente y ese ansiado ascenso.

Desamparados recibirá el lunes, a las 19 horas, a Villa Mitre de Bahía Blanca

Bove: "Nuestro objetivo es mantener la categoría"

El técnico de Peñarol destacó la actitud de su equipo, se disculpó con los hinchas y confía que el triunfo llegará.



-¿Qué sensaciones te dejó el empate ante Madryn?



-Fue el mejor partido del torneo, con mucha decisión de ir al área rival, hemos contado con 8 situaciones que para este torneo es muchísimo. Hicimos un planteo ofensivo, tuvimos un buen partido, desbordamos, tiramos centros y no pudimos meterla. No podemos ganar pero estamos ahí y eso te inquieta.

Peñarol visitará en la séptima fecha a Olimpo de Bahía Blanca el domingo por la tarde.

-Te fuiste con bronca con los hinchas, ¿te replanteaste la actitud?



-Sí, me fui con mucha bronca con dos o tres. Que me insulten a mí pero no a los jugadores porque no se lo merecen. Yo veo respuesta de los jugadores, si notara que no corren, que no ponen coraje, quizás ahí sí lo podría aceptar. No es mi estilo darme vuelta y contestar, así que hoy me arrepentí y pido disculpas. Fueron 3 los que me insultaron y hoy (por ayer) recibí 20 mensajes de apoyo. No entienden que hemos conseguido el máximo logro del club y que estamos a cinco días de jugar el partido más importante en la historia del club ante Olimpo.



-¿La idea de juego está?



-Ayer (por el domingo) jugamos el mejor partido del campeonato, contra un equipo que sí se armó para un ascenso. Nosotros somos claros, nuestro objetivo es mantener la categoría y mientras los números cierren no nos tenemos que volver locos.



-¿Cómo se sale de esa racha?



-Lo comparo como cuando buscas tener un hijo, haces mil tratamientos y cuando te olvidaste que querías tener un hijo, viene solo. Esto es lo mismo, cuando dejemos de pensar en el triunfo, se nos va a dar.



-¿Cómo les sacás esa presión?



-Tenemos que mantener la calma, seguir haciendo buenos partidos, seguir sumando. Vamos a salir, no existe otra fórmula.